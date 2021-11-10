"Хай беруть по 2-3 до себе додому": Данілов жорстко відповів Німеччині на ідею прийняти мігрантів в Україні

"Хай беруть по 2-3 до себе додому": Данілов жорстко відповів Німеччині на ідею прийняти мігрантів в Україні

У Бундестазі запропонували залучити Україну до вирішення проблеми з мігрантами, які штурмують кордони.

Секретар Ради безпеки й оборони Олексій Данілов прокоментував слова експерта німецького Бундестагу Нільcа Шміда, який запропонував залучити Україну до вирішення проблеми мігрантів, які перебувають на кордоні Білорусі з Польщею і Литвою.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу.

"На засіданні РНБО це питання ми розглядали - цю заяву пана Шміда. У нас є пропозиція соціал-демократам Німеччини - взяти мігрантів собі додому, по два, по три, по п'ять, до себе. Якщо мало місця, в Бундестазі, в них там є кабінети, хай беруть їх до себе, і хай вони там собі перебувають. З якого переляку ми маємо брати їх до себе, якщо німці мають про них піклуватися? Дуже дивно, коли німці починають розповідати, що нам робити з цього приводу робити", – заявив Данілов.

Нагадаємо, у МВС розповіли, як Україна готується до можливого штурму кордону з Білоруссю.

Також перший заступник глави МВС Євген Єнін заявив, що уже зараз спостерігається збільшення потоків мігрантів до прикордонних регіонів України. Так, на ділянці білоруського-українського кордону нещодавно затримали двох незаконних мігрантів з Куби.

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