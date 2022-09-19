Хай сидять на печі: низка країн шенгенської зони від сьогодні не пускає більше росіян

Від опівночі Польща, Естонія, Латвія та Литва перестали впускати росіян з чинними туристичними візами - незалежно від того, яка країна їх видала.

Естонія, Латвія, Литва та Польща закрили в’їзд для росіян - у ніч з 18 на 19 вересня ці країни перестали пускати громадян РФ із шенгенськими туристичними візами, бо вважають, що їхні поїздки - це загроза суспільній безпеці усієї шенгенської зони, йдеться в ТСН.

Подорож до ЄС – це привілей, а не право людини. І таким привілеєм не можуть користувалися громадяни країни-агресора тоді як в Україні катують і вбивають людей - це спільна позиції Польщі та Балтії. «Не може бути так, що коли в Україні йде війна, російські туристи спокійно собі подорожують всією Європою. Російське суспільство здебільшого підтримує агресивну політику Путіна. Ситуація надзвичайна і ми намагаємося схилити до такого ж рішення й інші країни Європейського союзу. Шановне панство, що важливіше чи право на подорож для російських туристів, чи необхідність докласти спільних зусиль, щоб ефективніше натиснути на Кремль який несе смерть, неволю і сльози», - каже прем’єр- міністр Польщі Матеуш Моравецький.

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Уряди чотирьох країн пішли на жорсткіші заходи, на відміну від інших в ЄС, які ухвалили рішення лише призупинити спрощений візовий режим з Росією. За словами, прем’єр міністерки Єстонії Каї Каллас, понад 70 відсотків росіян підтримують повномасштабну війну Росії в Україні. Тому введення обмежень на в’їзд для них це передусім питання безпеки.

Нагадаємо, Естонія першою в ЄС запровадила нові візові санкції для громадян РФ. Республіка закрила в’їзд для росіян з чинними шенгенськими візами, які раніше їм видала.

Винятки все ж залишили - для родичів, дипломатів, водіїв, лікування та власників посвідок на проживання.

Щоправда, до цих громадян Росії в ЄС вже також починають придивлятися пильніше. Кілька днів тому Польща відмовила у подовженні чи видачі дозволів на проживання кільком десяткам росіян, які в’їхали до країни у лютому цього року. Причини не назвали, лише вказавши, що вони пов’язані з загрозою національній безпеці.

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