Хайп на крові: литовця звинуватили у заробітках на війні в Україні, подробиці гучного скандалу

Громадянин Литви Міндаугас Йонушас заявив про свій намір вирушити до України і стати медиком-добровольцем на війні. Проте деякі литовські медіа звинуватили його у брехні та навіть шахрайстві. Сам Йонушас стверджує, що це все заздрість.

Про це йдеться у матеріалі ТСН.ua.

Міндаугаса Йонушаса звинуватили у заробітках на війні в Україні: що про нього відомо

Литовський журналіст, блогер та колишній радник прем'єр-міністра Литви з протидії корупції Скірмантас Малінаускас заявив, що Міндаугас Йонушас не той, за кого себе видає, та звинуватив його у привласненні коштів, які він збирав для України.

"І мене, і Міндаугаса знають. Але знають по-різному. Міндаугаса ні одна людина, жоден політик журналістом чи активістом не назве. Він у нас з'явився, як я знаю, як фрік. Люди, які мають вигляд, як трохи розумово відсталі. Люди, які роблять супер вульгарне шоу. Він так і з'явився. Усі сміялись і він був клоуном у Литві. Але він швидко всім набрид. Потім у нас була трагедія - загинула дівчина, її вбив чоловік, з яким вона познайомилась у Facebook. І на цьому Міндаугас Йонушас зробив новий громадський рух. Він та ще кілька людей їздили по школах та розповідали, як поводитись у таких ситуаціях. Спочатку все було добре, але через рік стався скандал через сексуальні домагання до школярок. Він ще створив модельне агентство, але після скандалу це все закрилось і він зник з поля зору", - каже Скірмантас Малінаускас.

Блогер Скірмантас Малінаускас додає, що потім Міндаугас звявився, коли почалась війна в Україні. Тоді він став нібито волонтером.

"Потім він з'явився в організації, яка збирає гроші на потреби України. І за рахунок цієї організації він знову з'явився біля політиків. Але зараз цією організацією керує українка, яка каже, що він за рахунок цієї організації забрав собі телефони, меблі, комп'ютери, збитки на 14 тисяч євро", - каже литовський блогер.

Скірмантас Малінаускас зазначив, що після загибелі парамедикині Ірини Цибух, Міндаугас Йонушас заявив, що хоче піти добровольцем та фронт. Але тут він знову почав збирати гроші.

"Потім виходить нова тема: загинула ваша парамедикиня Ірина Цибух. І от він знову з'являється у ваших медіа. Але якби він просто це сказав, то і скандалу жодного б не було. Але він телефонує багатьом людям у Литві. От мені розповів колишній голова Конституційного суду Литви, що до нього телефонує Міндаугас і каже - ви можете мені фінансово допомогти поїхати до України. Він вже і в українців гроші просить. Щоб поїхати до України потрібні невеликі гроші, я б сам йому допоміг. І чому він збирає гроші в українців", - каже литовський журналіст.

Також Скірмантас Малінаускас пригадав, що раніше Міндаугас працював "журналістом" у проросійського пропагандиста, який досі заперечує трагедію у Бучі.

"Він працював журналістом у людини, яка заблокована у ютубі через проросійську діяльність. Ця людина і досі розповідає, що "Буча - це фейк", це проросійська людина", - каже він.

У фонді звинувачують Міндаугаса у привласненні грошей, які литовці жертвували для України

Ірина Герасименко, яка зараз очолює фонд Bonitatem, познайомилась із Міндаугасом Йонушасом 2022 року. Вона зазначила, що він попросив її писати пресрелізи українською мовою. Волонтерка зазначила, що він пішов із благодійного фонду без пояснень. Згодом виявилось, що попри щедрі пожертви, на рахунку фонду грошей не було.

"Переказували йому на особисті картки. Він казав, що в нього є домовленості з підприємцями, що люди дають пожертви, але куди вони йшли, невідомо", - каже Ірина Герасименко.

Вона додала, що Міндаугас взяв кредит на техніку від імені фонду. Коли це викрилось - він її заблокував. Згодом він обіцяв, що поверне гроші. Проте після спілкування, знову всюди заблокував.

Що каже Міндаугас Йонушас

Міндаугас Йонушас у коментарі ТСН.ua заявив, що його звинувачують у тому, чого не було. Він пояснив це заздрістю.

Міндаугас Йонушас

Чи хотів литовець долучитись до "Госпітальєрів"

У "Госпітальєрах" повідомили, що Міндаугас висловив їм співчуття через загибель Ірини Цибух, але не пропонував приєднатись до них.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що литовський журналіст та волонтер Міндаугас Йонушас заявив, що долучиться до лав ЗСУ як парамедик. Таке рішення він ухвалив після загибелі парамедикині добровольчого батальйону “Госпітальєри” Ірини Цибух з позивним “Чека”.

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