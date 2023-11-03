Хайп від “президента” Арестовича: якими заявами з-за кордону відзначився ексрадник ОП

Арестович не лише серйозно заговорив про своє президентство, але й заради цього крісла ладен подарувати Путіну ледь не пів України.

Колишній радник Офісу президента України Олексій Арестович втік із України та заявив, що піде на вибори президента, але повертатися до України не планує.

Про новий скандал і черговий хайп Арестовича йдеться в огляді Вікторії Гнатюк на YouTube-каналі TSN.UA.

Мир з Путіним: якою ціною

Недавній працівник Офісу президента України “перевзувся” і публічно пішов проти Зеленського. Арестович не лише серйозно заговорив про своє президентство, але й заради цього крісла ладен на все. Навіть подарувати Путіну пів України.

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“Це фактично глухий кут у війні, тому що ні Росія не може захопити великі шматки нашої території, ні ми не можемо відбити зараз. Далі – переведення це у партер, стаціонарний фронт, нескінченне та безглузде вбивство один одного, без спроб досягти якихось важливих результатів. Це не потрібно ні російському, ні українському народу, і народ це починає згадувати дуже добре. Я думаю, нам треба миритися, виходити на мирні переговори, стабілізувати, але ці переговори мають бути чесними та паритетними”, - заявив він в інтерв’ю "Ходоровський лайв".

Мирні перемовини з ворогом — це ті наративи, які активно просуває Кремль як в Україні, так і серед союзників.

Що іще критикує ексрадник ОП

Ексрадник Офісу президента робить все, аби привернути до себе увагу.

Він навіть просуває наративи рашистів про нібито “провальний” контрнаступ. Усі ухвалені рішення владою критикує, а воювати, каже, будуть всі без виключення.

Арестович не просто відкрито бреше і критикує владу й армію, але й відверто дискредитує усіх цих людей, не завжди добираючи цензурні слова, а усі свої дописи досі уперто пише лише російською мовою, а потім сміється з підозр, що він російський шпигун.

Що обіцяє “президент” Арестович

Арестович на посаді президента обіцяє запровадити надзвичайний стан у сфері нацбезпеки, в енергетиці та в економіці, щоб прискорити розвиток і скоротити процедури, знизити облікову ставку до 7%, запустити аудит України "у виконанні" когось з "Великої четвірки".

Але найцікавіше зі сказаного — те, що “на фронті стаємо у стратегічну оборону”. Ось ці його заяви активно розносять російські пабліки.

Про вибори в Україні

Майбутні президентські вибори Олексій Арестович своєрідно прокоментував російському опозиційному виданню “Медуза”.

“Бачите, українське суспільство може спокійно дозволити собі переносити вибори парламенту, повноваження якого закінчилися наприкінці жовтня. Але президентська влада завжди була емоційно, символічно заряджена. Будь-яке перенесення президентських виборів вважатиметься узурпацією влади в українському суспільстві — чи то в якійсь його частині. Давайте накладемо це на м'яко кажучи, неуспіхи на фронті і важку зиму, яку доведеться пройти. Я думаю, що кожна помилка влади після 31 березня розглядатиметься під збільшувальним склом”, - заявив він.

При цьому Арестович дуже впевнений, що українці його беззаперечно підтримають, і активно глузує з тих, хто в цю саму “підтримку” не вірить.

Де перебуває Арестович

Свої заяви ексрадник ОП робить не з України, а з-за кордону. При цьому він заявив, що повертатися не планує, бо його політично “переслідують”.

“У мене ціла низка міжнародних заходів, на багатьох з яких я – ключовий спікер. Тобто маю формальний привід перебувати за кордоном. Але, як ви розумієте, коли секретар Ради національної безпеки і оборони та депутати від правлячої партії звинувачують тебе в тому, що ти російський шпигун, і обіцяють посадити, це аж ніяк не сприяє поверненню. Тому боюся, що, можливо, мені доведеться побути опозиційним політиком у вигнанні та навіть вибори проводити з-за кордону. Все це легко кваліфікується як пряме політичне переслідування. Отже, зіграємо в цю гру звідси, з-за кордону”, - сказав він.

Шанси Арестовича

Політичні аналітики скептично ставляться до успіху Арестовича на президентських виборах. Зокрема, аналітик та блогер Карл Волох назвав його наміри сісти в президентське крісло - "фальстартом".

“Бачу тут у декого панічні настрої щодо Арестовича, котрому пророкують серйозний успіх на виборах - якщо не президентських, то точно парламентських. Хотів би вас дещо заспокоїти. Саме раптова активність його, як і зміна риторики щодо влади демонструють, наскільки він стурбований зниженням рівня своєї електоральної підтримки. Останнє дослідження Інституту майбутнього показує результати менше двох відсотків - і тренд відверто негативний”, - зазначив він.

Про скажений антирейтинг Арестовича заявив і секретар РНБО Олексій Данілов. Каже, навіть у Порошенка підтримка вища.

"Якщо подивитися соціологію, то можна побачити, що його рейтинг з району 80% знизився до 72% недовіри. Куди з таким непотребом ви претеся? Якщо у вас антирейтинг у 72%". - сказав він.

Арестовичем цікавиться СБУ

Олексій Данілов також повідомив, що за Арестовича вже взялася Служба безпеки України, але попередив, що миттєвих результатів чекати не варто. Може, саме тому “Люся” до України не поспішає?

Сам Арестович на це вже теж встиг відреагувати, бідкається, що його переслідують і гордо називає себе “політичною опозицією”.

“Співробітників СБУ замість займатися шпигунами змушують переслідувати політичну опозицію. Настане час, і співробітники СБУ займуться тими, хто це робив. Тільки по-справжньому”, - заявив новоявлений “кандидат у президенти”.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео ""Я буду есть омары, а что будет с вами?" Арестович втік з України і хоче миру з Путіним"

Нагадаємо, скандальний ексрадник Офісу президента Олексій Арестович у середу, 1 листопада, заявив про свої амбііції висуватися у президенти. Українці бурхливо відреагували на заяву та створили низку мемів на цю тему.

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