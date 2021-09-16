"Хазяїн", який через століття - актуальний: на замовлення "1+1" почали знімати фільм за п’єсою Карпенка-Карого

"Хазяїн", який через століття - актуальний: на замовлення "1+1" почали знімати фільм за п’єсою Карпенка-Карого

П’єсу Карпенка-Карого адаптовували до сучасного сценарію пів року. Форма звісно змінилася, але зміст багато в чому залишився початковий, кажуть автори.

На Київщині на замовлення каналу "1+1" почали знімати фільм за класичною п’єсою українського драматурга Івана Карпенка-Карого "Хазяїн". Часу - лишень місяць - доки погода кардинально не зміниться.

Сценарій адаптували до сучасності, але дух твору нікуди не зник, кажуть автори. Якими будуть на телеекрані всім ще зі школи відомі герої твору - 16 вересня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Сьогодні сільський магазин не працював. Тут знімали кіно.

За продавчиню - Ольга Сумська. Її героїня - головна пліткарка стрічки з промовистим прізвиськом - Тамагавка.

Терентій Пузир - у сучасному "Хазяїні" доларовий мільйонер, власник агрохолдингу. Ця роль перепала Богдану Бенюку.

"Всі персонажі у Карпенка-Карого - люди великої рушійної сили, і те, що вони попадають в ситуацію, де вони потім отримують якесь фіаско, то тільки через те, що вони на якомусь етапі схибили самі собі", - ділиться актор.

Феноген - антигерой стрічки, за сценарієм пробує себе в політиці. Проте агітаційний плакат, яким він так милується - скоро обливають червоною фарбою. Усе - як у житті.

"Це "мутний чувак", підлий, пліткар, маніпулятор. Це насправді - мрія актора, тому що в таких персонажах завжди є що грати", - зізнається виконавець ролі Олег Іваниця.

У певних епізодах відпрацювати мають не лише люди і техніка, а й тварини. Дві чубаті - неохоче далися в руки, але дубль відіграли на відмінно.

Новини України: за п`єсою "Хазяїн" почали знімати адаптований до сучасності фільм

П’єсу Карпенка-Карого адаптовували до сучасного сценарію пів року. Форма звісно змінилася, але зміст багато в чому залишився початковий, кажуть автори.

"Наша історія про землю, про людей на цій землі, про тих, хто цю землю обробляє, хто втрачає почуття міри і втрачає почуття порядності", - розповів режисер-постановник Тарас Ткаченко.

Стрічка матиме одразу кілька сюжетних ліній - взаємини між батьками та дітьми, боротьба за справедливість, проблема ціннісного вибору.

"Наш "Хазяїн" буде дуже гарний, він буде і трагічний, і добрий, і смішний, але в кожному разі він буде - український, він буде наш, це буде тепле кіно", - запевняє авторка ідеї та креативна продюсерка Валентина Руденко.

Дуже скоро фільм з’явиться в ефірі "1+1".

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