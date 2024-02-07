Хек по 333 грн і хліб по 41 грн: в Україні спалахнув новий скандал із харчуванням військових

В Україні новий скандал із харчуванням військових. Так, у журналістів виникли запитання до столичних вишів, які годують курсантів. Харчування особового складу навчального закладу оплачує Міноборони. Видання "Наші гроші" проаналізувало угоди і побачило, що вартість харчів в університетських їдальнях вища, ніж у військових частинах.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Інни Боднар.

Що відомо про скандал із харчуванням військових

ТСН приїхала до їдальні, де годують курсантів університету Шевченка. Тутешніх військових годують зранку і ввечері. І за все платить Міноборони. Саме ціни, які виставили за харчі виші оборонному відомству, неабияк здивували журналістів.

Видання "Наші гроші" проаналізувало, що університетські прайси вищі за ті, які були в інших, навіть скандально відомих, постачальників.

Харчування курсантів

Зокрема Тетяна Глиняна – чиє ім'я прогриміло у зв'язку з яйцями по 17, постачала харчі військовим за ціною 117 гривень 84 копійки на людину за добу. Тоді як в університеті ім. Шевченка своїх курсантів годують за ціною 152,7 грн.

А в авіаційному - за 153 гривні. Загалом обидва виші уклали угоди з Міністерством оборони на харчування особового складу у своїх їдальнях - на 55 мільйонів.

Що кажуть в КНУ ім. Шевченка

Якщо подивитися університетський каталог харчів, то там нічого екзотичного, ані яєць по 17, лишень крупи, овочі, консерви. Хіба око муляє хек заморожений за 333 гривні за кілограм. В університеті запевняють - це мовляв "опечатка".

Як наплутали на пару сотень гривень на кілограмі - пояснювати вийшло університетське керівництво.

"Перед новим роком, в цих екстраординарних умовах, при підготовці документів допустилися лише однієї помилки. Яку не побачили півтора десятки фахівців університету і яку не побачили два десятки фахівців Міноборони", - заявив ректор КНУ ім. Т.Г Шевченка Володимир Бугров.

Харчування курсантів

В КНУ ім. Т. Г. Шевченка заявили, що помилку уже виправили - уклали додаткову угоду. Там дорогого хека немає і навіть подешевшав хліб. Бо у каталозі, який вигулькнув у журналістському матеріалі, був хліб житній - за 41,41. А на ділі буханець не такий.

Якщо в університеті Шевченка відкрито вийшли все пояснити і намагаються щось виправити. То в авіаційному університеті, де своїх курсантів годують ще дорожче, ніж колеги, нічого пояснювати не стали. Лишень на сайті надрукували, що у них реорганізація і договори з такими цінами поукладало попереднє керівництво.

Що кажуть громадські активісти

У громадській організації Transparency International стежать за тим, які договори з'являються в "Прозоро". А ще відстежують, чи мала резонансна справа продовження.

Так, через скандальні закупівлі для армії яєць по 17 підозри отримали заступник міністра оборони та директор департаменту держзакупівель. Наразі вони обидва в СІЗО. Зрештою у відставку подав і тодішній міністр оборони Резніков. Щодо постачальниці 17-гривневих яєць, то у неї журналісти знайшли 4 готелі у Хорватії. Однак, Тетяна Глиняна їх нібито оперативненько продала, але торбу з грошима зненацька вкрали.

Харчування курсантів

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 07:00 за 7 лютого 2024 року | Новини України

Нагадаємо, ексчиновник Міноборони отримав умовний строк у гучній справі з харчуванням ЗСУ.

Читайте також: