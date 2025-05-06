Генерал назвав ключовий період на фронті, що визначить подальший хід війни

Ігор Романенко

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Український експерт Ігор Романенко вважає, що майбутнє війни визначатиметься після 9 травня.

Про це він сказав в інтерв’ю ТСН.ua.

«Щоб спрогнозувати подальший перебіг війни, нам необхідно пройти цей непростий період з 7 по 10 травня. Події, які відбуватимуться в ці дати, а також підготовка до них та розробка різних алгоритмів дій обома сторонами, матимуть серйозні наслідки у майбутньому. Лише пройшовши цей період, можна буде будувати якісь подальші сценарії розвитку подій у цій війні», — розповідає ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та ексзаступник начальника Генштабу (2006–2010 рр.).

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Повний текст читайте за посиланням: Війна в Україні: експерт Романенко розповів про "дати Х" і погрози Росії знищити Київ 10 травня