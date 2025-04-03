Генерал у відставці назвав несподівану причину, чому Путіну потрібна Україна

Війна в Україні / © Associated Press

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Російський диктатор Володимир Путін хоче захопити Україну, щоб вирішити демографічні проблеми в РФ.

Про це у коментарі ТСН.ua розповів Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та ексзаступник начальника Генштабу (2006-2010 рр.).

Військовий експерт зазначає, що російський диктатор, окрім захоплення українських земель, хоче вирішити і демографічні проблеми, які загрожують Росії.

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«За прогнозами демографів, до 2050-х років Росія на 50% стане мусульманською державою. Тому Путін хоче занурити під свій триколор 30 мільйонів українців та 8 мільйонів білорусів, щоб підсилити таким чином слов’янську частину власного населення», — підсумовує Ігор Романенко.

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