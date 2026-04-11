Генератори та міні-ТЕЦ: чи зможе Київ уникнути морозного апокаліпсису взимку 2026-2027

Яким буде оплювальний сезон у Києві і чому наближається катастрофа

Київ пережив найскладнішу зиму. Через російські обстріли мешканці столиці залишалися без тепла та світла. Ситуація була катастрофічною на лівому березі столиці. На жаль, все це може повторитися наступного осінньо-зимового сезону, до якого залишилося трохи більше шести місяців.

ТСН.ua з’ясовував, що потрібно робити Києву, щоб пережити наступну складну зиму.

Численні експерти та політики в один голос кажуть, що підготовка до наступної зими мала б розпочатися ще у березні. На відновлення потрібні колосальні кошти, людський ресурс та вчасне виконання всіх поставлених завдань.

В Україні мають терміново будувати генерувальні потужності, бо дефіцит генерації дуже великий, цифри вражають. На це нещодавно звернув увагу Кирило Буданов, очільник Офісу президента:

«Всі, хто можуть хоч щось будувати в енергетичній сфері, мають цим зайнятися. Як з точки зору бізнесу, так і з точки зору безпеки держави. Бо настільки у скрутному становищі ми ще не були. А наступна зима, вона ж не так вже й далеко, тут лише вісім місяців, і все. Цікавий момент: так, фактор війни буде впливати на те, як ми будемо проходити наступну зиму, але навіть без війни, якщо ми зараз не почнемо будувати нові генеруючі потужності, то навіть у разі закінчення війни у нас будуть серйозні проблеми. Дуже серйозні», — заявив Кирило Буданов.

Пріоритети уряду: шість ключових напрямків підготовки

За словами Дениса Шмигаля, міністра енергетики України, він провів засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці з фокусом на підготовку до наступної зими та оновив робочі групи. Міністр виокремив шість ключових напрямків:

ремонтна кампанія та відновлення роботи електростанцій;

будівництво захисту на об’єктах електроенергетичного комплексу;

відновлення об’єктів генерувальних потужностей та мережевого обладнання київського енерговузла;

залучення гуманітарної допомоги від партнерів для розвитку енергетичних хабів;

розвиток когенерації;

моніторинг виконання рішень штабу.

За словами міністра, всі отримали чіткі цілі й плани їх виконання. Детально проаналізували графіки ремонтних робіт та поточний стан інфраструктури на об’єктах генерації.

«Завдання для всіх дотичних служб та відомств чітке: зробити все необхідне, аби якомога швидше відновити обладнання та потужності всюди, де це технічно можливо. Важливо забезпечити максимальну міцність, використовуючи зокрема інструменти децентралізації, встановлення додаткових потужностей, зокрема когенерації», — зазначив Денис Шмигаль.

Автономність будинків: програма КМДА з надання генераторів

Щодо підготовки Києва до майбутньої зими, то важко оцінити масштаби підготовки об’єктів у столиці, оскільки інформація про це не підлягає розголосу з міркувань безпеки.

А от щодо порятунку будинків у столиці, де все зав’язано на електриці, то у місті запустили експериментальний проєкт із забезпечення будинків незалежними джерелами живлення.

У КМДА закликають мешканців багатоповерхівок оперативно прийняти рішення від будинку та отримати безоплатно альтернативні джерела електроенергії — генератори, інвертори та акумулятори. Програма спрямована на підтримку усіх будинків вище 9 поверхів, де робота опалення та водопостачання критично залежить від електрики.

Як взяти участь у програмі:

Хто має право : всі — ОСББ, ЖБК та будинки під управлінням комунальних підприємств.

Умова : необхідно оперативно провести загальні збори мешканців та прийняти рішення про участь у програмі.

Куди звертатися: протокол зборів та інші матеріали слід подати до районної державної адміністрації (РДА).

Обладнання закуповується за кошти державного бюджету згідно з постановою Кабміну №353. РДА вже формують пріоритетні переліки адрес, де ситуація з енергопостачанням була найскладнішою минулої зими. Киян просять не зволікати, адже підготовка до наступного опалювального сезону та формування переліків об’єктів вже триває.

Аналіз теплової генерації та дефіцит кадрів

За словами експертів, підготовка до опалювального сезону має декілька рівнів. Якщо говорити про Київ, то це передусім теплова генерація.

«Теплова генерація залежить від декількох складових — технічний стан, фінансовий, організаційний і наявність людей, які все це будуть виконувати. Всі ці складові взаємопов’язані. А реальний стан полягає у тому, що нам навіть не вистачає людей, які будуть виконувати ці роботи, нестача на рівні 50-60%. А для виконання планів потрібні люди. Другий фактор — це фінанси. Києву потрібні значні кошти, щоб забезпечити виконання цих робіт і як не крути, але тут місту потрібна підтримка від держбюджету», — розповідає ТСН.ua Олег Попенко, експерт з питань ЖКГ та голова Спілки споживачів комунальних послуг.

Технічний стан ТЕЦ та питання децентралізації

Щодо технічного стану теплової генерації, а саме наших ТЕЦ, то він вкрай складний.

«Тут є багато моментів. Наприклад, ТЕЦ-4 взагалі під великим питання щодо відновлення, судячи з заяв. Ще дві ТЕЦ теж на певний відсоток мають пошкодження від російських ударів. Тому все складно. І тут виникає питання, а що зроблено, щоб реалізувати проєкти з децентралізації теплопостачання по Києву? Ідею, яку озвучили посадовці, що біля кожного будинку поставлять по котельній, це, як нам мене, виглядає, не зовсім реальним. Бо тут питання: а хто ці котельні буде обслуговувати, не зрозуміло на чому вони будуть працювати, хто забезпечить до них логістику, хто буде оплачувати роботу цих працівників? А ще під їх розміщення потрібно виділити землю. Питань дуже багато, але наразі ні на одне з них відповіді немає», — зауважує Олег Попенко.

Проблеми підтримки багатоквартирних будинків

За словами експерта, з Міністерства енергетики лунала думка, що уряд планує допомагати зі встановленням генераторів та інверторів столичним ОСББ.

«Це теж виглядає дуже сумно. Бо у Києві 11 тисяч багатоквартирних будинків. Якщо допомагатимуть лише ОСББ, то це менше 2 тисяч будинків, а що буде зі ще дев’ятьма тисячами багатоповерхівок?», — зауважує експерт.

Стан теплових мереж та відсутність планів ремонту

Інше питання — це мережі. Уявімо, що місто і держава знайдуть кошти на відновлення теплової генерації, а десь це питання владнають за рахунок децентралізації, і вона запрацює.

«Наявна мережа потребує ремонту і це ні для кого не секрет. Місто за рік замінює 50 кілометрів тепломереж, а ремонту потребує їх значно більша чистина. Наразі я не чув ні від київської влади, ні від центральною про початок ремонту мереж, ніби вони у Києві в ідеальному стані. Ніхто не говорить про виділення на це коштів, ні навіть про такі плани. А це теж підготовка до опалювального сезону, бо одними гідравлічними випробуванням тут не обійдеться», — зазначає Олег Попенко.

Готовність будинків та забезпечення інверторами

Ще одне питання — це готовність самих будинків прийняти тепло.

«Щоб будинок у якому понад 9 поверхів „працював“ він має бути забезпечений інвертором або генератором, щоб нормально функціонувати взимку. І не залежно від того створено у ньому ОСББ чи ні. Опалювальний сезон починається у жовтні, і часу на встановлення такого обладнання залишилося не так вже й багато», — підкреслює експерт.

Ситуація з міні-ТЕЦ: рік балачок

За словами Олега Попенка, у Києві вже півтора року не можуть підключити до роботи міні-ТЕЦ, які за планами чиновників мали запрацювати у кінці 2025, але так і не запрацювали.

«Про ці міні-ТЕЦ вже ніхто навіть не згадує. Але одна така установка, може генерувати тепло та електрику для невеличкого столичного мікрорайону. Розумію, що їх встановлення — це технічно складний процес, але ж рік вже про це ведуться лише балачки. Сім таких установок не вирішать питання з теплом для Києва. Але ж 200-300, щось таки і вирішить! На жаль, поки великого ентузіазму з боку чиновників по їх встановленню не спостерігається», — каже Олег Попенко.

Загроза «комунальної вирви»

Експерт підкреслює, що це невеличкий перелік проблем, які пов’язані з підготовкою до опалювального сезону.

«Є проблеми з електропостачанням, водопостачанням, з колосальними боргами за газ. І вони всі взаємопов’язані між собою під час підготовки до опалювального сезону. Все це більше нагадує таку собі комунальну вирву, яка нас чекає наступної зими. Всі ці проблеми треба вирішувати негайно і поетапно. Але справа у тому, що їх неможливо вирішити за короткий проміжок часу — потрібні роки. Тим більше, якщо нічого не робити, а лише говорити про це», — підсумовує Олег Попенко.

