Херсон під навалою FPV-дронів та артилерії: ворог поцілив в університет, є поранені

Прольоти ворожих безпілотників-камікадзе у Херсоні фіксують від самого ранку. За попередню добу на Херсонщині — 13 поранених цивільних людей та один загиблий. Більшість постраждали у Херсонському районі, зокрема в Антонівці.

Загалом під обстрілами було 40 населених пунктів. Росіяни били по критичній та соціальній інфраструктурі. Пошкоджено дві багатоповерхівки та 15 приватних будинків. У Херсоні працює знімальна група кореспондентки ТСН Наталі Нагорної.

Вона уточнила, що семеро людей постраждали від артилерії, ще шестеро — від скидів або FPV-дронів. Напередодні ворог з артилерії обстріляв Херсонський університет. Будівля навчального закладу та сусідні постраждали від дев’яти "прильотів".

Росія обстрілює Херсон / Скриншот із відео ТСН

Зараз студенти в будівлі університету не навчаються. Його було релоковано до Івано-Франківська. Але до того там навчалося дуже багато студентів і це місце було дуже символічним для жителів Херсона.

“Кожного дня скиди на людей, університет. Це був основний навчальний заклад у місті. В нас було близько трьох тисяч студентів. Ми працювали кожного дня. У нас багато науковців, педагогічного персоналу. Але зараз всі стіни порожні і в коридорах немає студентського сміху”, — розповідає керівниця херсонського офісу Херсонського державного університету Ганна Йокіч.

Росія обстрілює Херсон / Скриншот із відео ТСН

Змоги відремонтувати університет немає. Пошкодження досить серйозні, протікає дах від попередніх обстрілів. 20 грудня у будівлі побило великі лекційні аудиторії.

“В цьому університеті кожен п’ятий херсонець навчався... Минулося без постраждалих, тому що це релокований заклад”, — каже речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков.

Росія обстрілює Херсон / Скриншот із відео ТСН

У самому Херсоні вранці 6 січня вже пролунало кілька вибухів, хоча погода не дуже хороша. Здавалося б, дронів має бути менше, але в моніторингових групах постійно повідомляють про те, що дрони рухаються в напрямку міста. Найбільше потерпають райони поблизу річки Дніпро, тому що там ворог найближче.

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