Херсонці показали своє понівечене вибухами місто і умови виживання: жодної доби без обстрілу

Херсонці вже й не пригадають, коли було тихо і нічого не падало на голови.

Окупанти щодоби обстрілюють керованими авіаційними бомбами по околицях Херсону і ствольною артилерією по самому місту. Стріляють навмання, влучають просто в цивільну інфраструктуру, намагаються розбити місто і посіяти паніку серед людей, які ще там лишаються, йдеться в ТСН.

Зруйнованих осель в околицях багато. “Сьогодні зранку трохи було в них, немає чіткого графіку і стріляють не прицільно - по квадратам, по жилому масиву, тут нікого не має”, - розповідає місцевий мешканець Петро.

У цьому дворі Петро живе з мамою у двох, інші з цього дворика виїхали. Від артилерії окупантів страждають як містяни так і мешканці області. Під вогнем усі райони міста, що біля води, щодня поранені, або загиблі. “Вийшла на поріг, хотіла написати відповідь, зв’язок був поганий, шукали його і тут пролунав вибух, потім другий і все посипалось”, - пригадує місцева мешканка Раїса Олексіївна.

Також читайте Під Бахмутом артилеристи змушують вагнерівців лягти і більше не піднятись, але нарікають на появу снарядів у ворога

Помешкання жінки за якихось триста метрів від води, міни просто вибухнули у дворі будинку. Жінку врятувала стіна, яка закрила ганок на якому вона і стояла. “Чому не виїжджаю? У мене на тому боці дитина, не зміг виїхати, як я його кину”, - каже жінка.

Вони пережили окупацію, зраду сусідів, які стали калаборантами і сподіваються пережити ці важкі часи для міста, коли їхній Херсон розстрілюють росіяни ствольною артилерією.

На порожніх вулицях прибережних районів міста годі когось побачити. Зайвий раз люди не виходять з приміщень. У прифронтовому місті не має роботи, виживають за рахунок гуманітарної допомоги і пенсії. “Два рази на тиждень дають хліб і консерви, так виживаємо, або на базарі купуємо молочку і все”, - каже херсонка Наталія.

Окупантів не зупиняла а ні Вербна неділя, а ні будь-яке інше церковне свято. Снаряди “руського міра” летять у нерухому ціль - прифронтовий Херсон.

Читайте також:

Під час штурму храму на Київщині помер чоловік: що відомо

Віцепрезидент Європарламенту про звільнення Криму найближчим часом: "Вважаю це нереалістичним"

Вибухівка в оселі здатна стояти на зведенні місяцями і роками: сапери закликають до обачності