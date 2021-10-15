Херсонська область жодного разу не була в "червоній" зоні, а тепер потрапила туди першою

Херсонська область жодного разу не була в "червоній" зоні, а тепер потрапила туди першою

Карантинні обмеження в регіоні почали діяти від 15 жовтня.

Перший день у червоній зоні прожила Херсонщина. Сьогодні, 15 жовтня, це - єдина область, що потрапила під жорсткі карантинні обмеження. Рівень захворюваності тут стрімко підвищується, а от місць у лікарнях вже не вистачає.

Про це 15 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Херсонщина, яка від початку пандемії жодного разу не була в "червоній" зоні, першою в Україні туди потрапила під час другої хвилі.

Точної причини, чому Херсонщина у "червоній" зоні, ніхто не називає. Але є чимало факторів, які цьому посприяли.

Рівень захворюваності почав зростати на початку вересня, після курортного сезону. Наприкінці літа був спалах у сусідньому Криму. Але на цей час було заплановано багато фестивалів. Усі вони успішно відбулися. Потім усі святкували день міста. У Херсоні був великий концерт. Дні міста - у райцентрах, дні села - у селах.

Про "червону" зону заговорили останні два тижні. Рівень захворюваності зріс утричі і продовжує зростати. Лікарні заповнені. І приймають тільки тяжких.

Новини України: як минув перший день в "червоній" зоні в Херсонській області

Через складну ситуацію з коронавірусом у Херсонській області хочуть розгорнути мобільний госпіталь.

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