Херсонські кавуни з "київською пропискою": як фермери перелаштовують свій бізнес

Фермер Михайло Данкевич, який роками вирощував на Херсонщині кавуни, мусив виїхати через тимчасову окупацію росіянами. Проте на новому місці чоловік не зміг без полів і улюбленої справи. І знову взявся за вирощування кавунів, проте вже на Київщині.

Про це йдеться в ефірі "Сніданку з 1+1".

"Мій колега сказав – шукай землю, будемо щось робити. А що будемо садити? Звичайно, кавуни. Якщо я фермер з Херсонщини, звичайно, повинні бути херсонські кавуни", - пригадує пан Михайло.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "На Київщині два фермера-експериментатора засадили землю херсонськими кавунами"



Так розпочався цікавий експеримент. Для нього фермери спочатку шукали техніку і так випадково познайомилися з власницею грибової ферми на Київщині. Жінка запропонувала садити кавуни на своєму, вже підготовленому полі. І вже 16 травня 2023 року фермери засіяли понад 4 гектари кавунів.

Кавуни добряче обжилися, але ці смугасті херсонці досить вибагливі, і з ними треба ще понянчитись.

"Це треба вручну, кожен бур'янчик винути, посапати... У нас тут 124 рядки. Звичайно, клімат міняється. Вчені говорять, що ця зона ризикового землеробства, яка була на Херсонщині, і там багато сонця, зміщується на північ", - пояснює фермер.

Він сподівається, що тепла і сонця вистачить і на Київщині для херсонських кавунів.

"У середньому урожай можна реалізувати грн по 10 за кг гуртом, але яка ціна буде в кінці? Логістика, продаж, за скільки люди зможуть купувати. Однозначно вони будуть дешевші, ніж турецькі, які продають. І думаю, повинні бути смачніші...", - каже Михайло Данкевич.

50 тонн кавунів з гектара – на такий врожай чекають фермери наприкінці серпня.

"Якщо все буде нормально, і кавун буде солодким, то будемо робити і далі", - резюмував чоловік.

Нагадаємо, Михайло Подоляк розповів якою буде відповідь РФ на підрив Кримського мосту.

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