Херсонський Острів під ударом російських "Градів": у багатоповерхівками дірки, а на землі кров загиблих

У день поки відносно тихо люди виходять на вулиці, хтось погрітись на сонці, хтось сходити за гуманітаркою, а хтось йде прибрати після обстрілу.

Острів - так називається район Херсона, який щодня страждає чи не найбільше від обстрілів окупантів. Він найбільш наближений до Дніпра, за річкою вже окупанти, вони стріляють навмання і цілеспрямовано, шукають об'єкти критичної інфраструктури і центри допомоги, йдеться в ТСН.

Частина будинків згоріла, частина - без даху, частина - з побитими стінами та вікнами. "З однієї причини я не виїжджаю - в мене тут племінниця одна залишилась. Через неї не виїжджаю, якщо зі мною щось станеться а якщо з нею - то допомога одне одному", - каже місцевий мешканець.

Приватний сектор просто на березі Дніпра, за річкою у плавнях вже окупанти. Звідти стріляють по місту, цілять не просто у будинки, намагаються знищити критичну інфраструктуру. Район без тепла, світло час до часу доводиться відновлювати, бо горять підстанції.

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Острів - це не лише приватний сектор, а й суцільна забудова з багатоповерхівок. Вони стають легкою мішенню для окупантів. В мікрорайоні ще мешкає багато містян. Марія Василівна живе на 9 поверсі і її будинок зранку знову обстріляли. Вона чула свисти, а потім стіни затрусилися. Снаряди попали у кут будинку просто в квартиру сусідів. "Вдруге попало, вперше ракета влетіла і вилетіла, а цього разу "Градами", о 6 ранку, 7 було", - розповідає жінка.

У день поки відносно тихо люди виходять на вулиці, хтось погрітись на сонці, хтось сходити за гуманітаркою, а хтось йде прибрати після обстрілу.

У одній із п'ятиповерхівок дірка на першому поверсі, де було житло. Тут повело стіни, повибивало вікна в усіх під'їздах, але люди лишились живі. Тепер на швидкоруч закривають дерев'яними плитами дірки, бо ночувати ніде. На вулиці уночі мінус вісім. З часу деокупації таких будинків стає дедалі більше щодня. "Ми фіксуємо пошкодження більше тисячі, це виключно цивільні об'єкти, критична інфраструктура, куди б'ють - це мирні громадяни, тут не має ані військових, ані силових відомств, просто люди, які намагаються жити",- каже співробітник ВЦА Денис Холодов.

Ще два снаряди впали поруч на сусідній вулиці, на землі ще свіжа кров після загибелі людини.

Попри постійну загрозу з повітря, на вулиці комунальники вже прибирають бите скло і цеглу, а працівники військово-цивільної адміністрації обходять будинки аби з'ясувати масштаб руйнувань й потреби людей. Містян закликають евакуйовуватись.

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