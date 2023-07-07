Херсонську і Запорізьку області абсолютно реально звільнити до осені: військовий експерт назвав умову

Павло Нарожний вважає, що бійці ЗСУ можуть це зробити й без літаків, але потрібні системи ППО.

Звільнити до осені Херсонщину та Запоріжжя, почати сухопутну операцію в Криму – абсолютно реально для українських військових. Навіть без літаків. Питання лише в системах ППО.

Таку думку висловив військовий експерт Павло Нарожний в ефірі телемарафону 7 липня.

"Абсолютно реалистично до осені звільнити Херсонську і Запорізьку області. Навіть почати сухопутну операцію в Криму. Навіть без літаків. Питання ще в системах ППО. Якщо у нас не буде літаків, але буде достатньо тих самих "Петріотів", а це реалістично їх отримати від наших союзників", - каже експерт.

Нарожний уточнив, що є вільні системи і в Німеччині, і в Іспанії, і в інших країнах.

"Якщо ми отримаємо далекобійні системи – ми вже бачили, як ця далекобійна система "Петріот" спрацювала в Брянській області. Три вертольоти, два літаки за п'ять хвилин. Ні шуму, ні пилі", – зазначив він.

Нагадаємо, екскомандувач армії США в Європі Бен Годжес заявив, що для того, аби ЗСУ звільнили Крим до кінця літа, Україні потрібно вже зараз надати ракети ATACMS і літаки F-16.

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