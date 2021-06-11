Хильнув і заснув на місці злочину: на Черкащині господиня голіруч затримала грабіжника

Він був одягнутий у кілька курток і штани, які знайшов у домі, поруч - лежала книга із саморозвитку - він її почав читати, у веранді грало радіо.

На Черкащині жінка голіруч затримала грабіжника, який прийшов грабувати будинок і заснув на місці злочину. Він встиг винести із чужої хати на двір техніку, але побачив у будинку їжу та спиртне: хильнув і ліг спати. Розбудила його вже господиня, яка приїхала на обійстя.

Про те, як це було - йдеться в сюжеты ТСН.19:30.

Сьогодні Олена усміхнена, і про все, що сталося під час минулої поїздки до батьківської хати розповідає жартома. Хоча і зізнається - перед очима досі він: грабіжник, якого їй довелося будити.

Жінка згадує, що було за кілька хвилин до того, як чоловік намагався втекти, точніше відповзти. Зайшла до себе на двір і побачила, що хтось хазяйнує.

"Дивлюсь - відкрита хвіртка, дивлюсь - мої речі лежать на землі: моя пила, мої кабелі, болгарка... Я не можу зрозуміти, що діється. Підходжу, відкриваю привідкриті двері, заглядаю - а мій грабіжник лежить п’яненький непритомний", - пригадує події того дня власниця будинку Олена Безлюда.

Господиня встигла сфотографувати і безлад, і сплячого грабіжника. Він був одягнутий у кілька курток і штани, які знайшов у домі, поруч - лежала книга із саморозвитку - він її почав читати, у веранді грало радіо.

Крадій, підозрює жінка, пробрався ще за три дні до того, як його виявили. Спершу встиг обчистити літню кухню, але потім вирішив не зупинятися, розбив вікно і заліз у хату. Тут знайшов що попоїсти - і що випити.

Ну а після того, як хильнув - повиривав у домі електродроти, потрощив усе на веранді і з усмішкою на обличчі влігся спати.

На світанку приїхала господиня. Невдовзі під'їхали й поліцейські - чоловіка затримали, хоча й допитати вдалося набагато пізніше.

"Йому повідомили про крадіжку і замах на злочин, нині він вже під вартою", - зазначають у поліції.

Новини України: у Черкаській області грабіжник заснув на місці злочину

Випадки, коли незграбні злодії залишалися на місці злочину, трапляються нерідко: два роки тому у Львові крадій пробрався до квартири, коли там була власниця, встиг зібрати чужі речі, але вирішив прийняти душ.

Схоже нещодавно траплялось і в Дніпрі. А рік тому на Закарпатті грабіжник намагався втекти від охоронців через димар - і застряг.

Грабіжник, який заснув у будинку Олени, як виявилося, приїхав із Київщини і раніше вже був засуджений за крадіжку.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання