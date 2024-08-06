Хірург Олег Голубченко з "Охматдиту" розповів, чи вижила дитина, якій він робив операцію під час ракетного удару

Хірург Олег Голубченко, який пораненим розбирав завали "Охматдиту", згадуючи той обстріл розплакався. Він зазначив, що після ракетного удару був дуже наляканим. Проте із дитиною, яка була на операції, все добре.

Про це він сказав в інтерв’ю ведучій ТСН Наталії Островській в її авторському проєкті "НАТО".

Медик наголосив, що дитину після ракетного удару забрав його друг-медик. Станом на зараз із пацієнтом все добре.

"Зараз уже все добре", - сказав медик

Лікар розповів, що під час операції поруч були батьки дитини. Він зазначив, що після ракетного удару медики не одразу зрозуміли, що сталось.

"Я був дуже наляканий. Це була секунда. Я лежав на підлозі, все падало. Ми перевірили дитину і вирішили спускатись до реанімації з дитиною на руках. І один за одним побігли на 2 поверх, де було все повалено, стіни. Ще була пацієнтка у реанімації, її там рятували. Її робили операцію у п'ятницю чи то суботу, вона лежала на простирадлі на підлозі", - сказав Олег Голубченко.

Медик зазначив, що всі пацієнти зараз відновлюються.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Я ДУЖЕ НАЛЯКАНИЙ! ВСЕ ПРО ОХМАТДИТ! Загадковий лікар дав відверте ІНТЕРВ'Ю! Його тепер знають УСІ

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