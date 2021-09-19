Хірурги в Україні проводять пластичні операції безкоштовно: кому їх можуть зробити

Українські пластичні хірурги часом роблять операції безкоштовно, або за невеликі гроші. Найчастіше, ветеранам АТО та дітям.

У бійців АТО/ООС нерідко трапляються візуальні вади — немає вуха, жахливі шрами та опіки на обличчі. Здавалося, своїм захисникам мала б допомогти держава. Але вона оплачує лише ті хірургічні втручання, які рятують життя. І операції пластичні в цей список не входять. Але, є в українських пластичних хірургів негласне правило. Декому вони роблять такі операції безкоштовно, або за невеликі гроші.

То кому щастить і як допомогти самим хірургам, щоб таких операцій стало більше, йдеться 19 вересня у сюжеті ТСН.Тиждень.

Щороку пластичні хірурги збираються за круглим столом з представниками держави, тому що пластична хірургія — одна з найневрегульованіших сфер в українській медицині. Не так давно сама професія "пластичний хірург" з’явилася в нас в законодавстві. А от до списку реконструктивних операцій, які має оплатити держава, ще не дійшли. Тому усі ці роки у нас не існувало спеціальності пластичний хірург. Хоча є уточнення, спеціальність з'явилася лише на папері.

"Вже наказ є про введення спеціальності "пластична хірургія" в перелік спеціальностей, але для того щоб воно запрацювало, потрібно все це провести через Міністерство праці, Міністерство юстиції і через низку інших структур", — пояснює пластичний хірург Київської обласної лікарні Роман Левицький.

Тобто бюрократична процедура з термінологією не дозволяє законно виділяти гроші на такі операції, або людині, яка їх проводить. Але у владі запевняють, що працюють над цим.

Новини тижня: безкоштовні пластичні операції – для кого доступні та як допомогти самим хірургам

Поки не вирішені бюрократичні питання, пластичні хірурги інколи лікують пацієнтів безкоштовно. Вони прибирають шрами АТОвцям, хоч це, за державними документами, не заважає їм жити. Навіть якщо йдеться про пошматоване на фронті обличчя військовослужбовиці. Що вже казати коли йдеться про хворобу, а не бойове поранення.

Саме тому Роман Левицький зробив подарунок мамі чотирьох дітей Світлані. Всю її голову вкривали великі атероми. За видалення кожної в приватній клініці запросили по 2 тисячі гривень. А їх понад десяток. Такої суми у родини не було. Лікар узяв лише за медикаменти. Світлана, каже, що нарешті почала жити комфортним життям.

Дмитро Слосер — один з небагатьох лікарів, які роблять операції із відтворення вуха. До нього приїздять з-за кордону. Суми сягають сотень тисяч гривень. Але зараз на його операційному столі 12-річна дівчинка Аміна з Миколаєва. Вона без вушка народилася. А у її мами немає грошей. Тато в Аміни африканець. Не допомагає — каже, що Аміна народилася надто білошкірою.

На операцію Аміні збирала школа, але гроші десь зникли. Мама тим часом оббивала пороги лікарів, благаючи прооперувати дівчинку. Потім, суму в 40 тисяч гривень дала адміністрація Миколаєва. Цього ледь вистачило на медикаменти і перебування у стаціонарі приватної клініки. Втім пластичні хірурги взялися оперувати безкоштовно.

На червоній доріжці індустрії краси пластичні хірурги збираються раз на рік і нагороджують найкращого. Обирають за критерієм тієї ж людяності. А саме — за кількістю соціальних операцій, які кожен із них зробив протягом року.

Вони кажуть, що готові за такі операції братися, навіть якщо держава буде оплачувати лише перебування в клініці і мінімальну суму за послуги лікарів. Бо основний дохід у них все одно з естетичних операцій, таких як груди та ліпосакції. Тому державі залишається тільки виконати бюрократичні процедури і дописати до переліку хвороб ті, які можливо і не болять фізично, але є страшними душевними ранами, що піддаються хірургії.

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