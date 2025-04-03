"Гітлер не зупинився, і Путін не зупиниться": експерт розповів, якою буде війна в Україні без перемир'я

Диктатори Путін та Гітлер

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Надії про настання перемир’я у війні Росії проти України тануть з кожнем днем. Путін продовжує повітряні атаки та посилює наступальні дії на фронті. Західні експерти зазначають, що перемир’я у війні навряд чи буде досягнуто в найближчі кілька місяців.

ТСН.ua з’ясовував, яким може бути подальший перебіг війни, якщо перемир’я не буде досягнуто, а США перестануть докладати зусиль для встановлення миру в Україні.

За словами військового експерта Ігоря Романенка, є два варіанти перебігу подій. Перший — війна буде продовжуватися у тому ж форматі, у якому вона триває зараз. Другий — у разі мовчазної згоди США, Путін може посилити ведення бойових дій, як наступальних на суходолі, так і повітряних ударів по українських містах.

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РФ вишукує ресурс для війни

Росіяни планують розширення ведення бойових дій. Різні джерела повідомляють, що Путін готується до широкомасштабного наступу по всій лінії фронту і аж ніяк не до перемир’я.

«Я не виключаю, що це можуть бути лише пропагандистські лякалки від Путіна. Бо на дії такого масштабу потрібно мати значні ресурси та резерви. Ворог зазнав значних втрат у живій силі та техніці, тому для подальших наступальних дій потребує відновлення. Ймовірно, що росіяни накопичують сили для більш широкомасштабних наступальних дій. Це, на мій погляд, може відбуватися у два етапи. В залежності від того, яким чином вони зможуть зібрати відповідні сили та ресурси, налагодити логістику та забезпечити війська технікою для подальшого ведення бойових дій», — розповідає ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та ексзаступник начальника Генштабу (2006-2010 рр.).

Два етапи підготовки

За словами військового експерта, перший етап розпочато вже зараз і він триватиме у квітні, травні і частково в червні. Ворог намагається отримати поповнення за рахунок контрактників, шукає найманців по всьому світу у країнах Азії, Африки, Латинської Америки. Різними шляхами росіяни набирають щомісяця до 40-50 тисяч чоловік для відправки на фронт.

«Другий етап буде у червні-липні. Він пов’язаний з тим, що пройде призов на строкову службу до російської армії — це додатковий ресурс. Новобранці замінять тих, хто прослужив більший термін. Підготовлені війська будуть задіяні для можливого літнього наступу. Але я сумніваюсь, що можливий саме широкомасштабний наступ по всьому фронту», — зазначає Ігор Романенко

Військовий експерт прогнозує, що ворог буде концентруватися на окремих напрямках. Наприклад, Сумщина та Курщина, де росіяни намагаються сформувати буферну зону, Покровський або Новопавлівський напрямок, щоб вийти на Дніпропетровську область, аби показати свою перевагу виходом на ще одну область.

«Це може бути Торецьк та Часів Яр, або ж Харків та Куп’янськ. Гадаю, що на першому етапі ворог не зможе вести широкомасштабний наступ, а от реалізація другого етапу прямо залежить від того, як пройде перший, і чи назбирають вони необхідний ресурс до середини літа», — зазначає військовий експерт.

Три кроки, які має зробити Україна

Генерал-лейтенант зауважує, що у разі якщо президент США і надалі буде тепло налаштований до Путіна, а до України остаточно розвернеться спиною, то нам доведеться розраховувати лише на власні сили та ресурси і максимальну підтримку від європейських партнерів.

«Нам потрібно буде воювати. Те, що війна перейде у складну фазу, я говорив ще місяць тому, коли підготував відповідне звернення до керівництва країни. Україні потрібно зробити три важливих кроки, які допоможуть виконати завдання зі стратегічної оборонної операції — зупинити просування ворога. Перший крок — провести справедливу та масштабну мобілізацію, передусім, для поповнення бригад на лінії зіткнення і формування резервів. Другий крок — перевести економіку країни на військові рейки, наші підприємства ВПК мають працювати цілодобово. До речі, росіяни це зробили ще два роки тому. Третій крок — маємо опрацювати та ухвалити нові закони про відповідальність громадян за захист своєї держави», — стверджує Ігор Романенко.

Експерт наголошує, що має бути відповідальність для тих, хто став дезертиром, ухилянтом або самовільно залишив військову частину. Також потрібно встановити додаткову відповідальність за корупційну діяльність під час війни.

«Всі подібні порушення та зловживання мають окремо розглядатися, можливо, навіть військовим трибуналом. Корупціонери, які звикли відкуповуватися від відповідальності та почуватися безкарно, повинні потрапляти на фронт. Наприклад, у спецпідрозділи, де воюють колишні засуджені або ж у структури з їхнього забезпечення, але мають бути на фронті», — зазначає Ігор Романенко.

Чому важливо зупинити Путіна

Військовий експерт підкреслює, подальше зволікання з прийняттям таких рішень призведе до дуже тяжких наслідків.

«Скільки б ми не хвалилися тим, яких значних та непоправних втрат завдаємо противнику, це нічого кардинально не змінює, бо ворог і далі повільно, але просувається по нашій території. І це головна проблема. Щоб Путін погодився на переговори щодо перемир’я, його потрібно зупинити. Лише коли він зупиниться — буде результат, а до цього моменту він поводитиме себе так, як поводить — суне вперед. До речі, як тільки зупиниться Путін, зміниться і поведінка Трампа», — переконаний Ігор Романенко.

Загрози для Європи

Експерт наголошує, якщо ми максимально залучимо внутрішні ресурси та співпрацюватимемо зі справжніми союзниками, то у нас може з’явитися шанс зупинити Путіна. І це, між іншим, мають розуміти в Європі, яка до цього часу жила в ілюзіях безпеки.

«Європейці, які живуть під впливом російської чи власної рафінованої пропаганди, вважають, що Путін зупиниться після того, як захопить Україну, нібито йому цього буде достатньо. Але насправді це помилка зразка 1939 року, коли Європа теж сподівалася, що Гітлер зупиниться після захоплення Судетів у Чехії та Австрії. Зараз все це знову повторюється — Гітлер не зупинився, і Путін не зупиниться. Підтвердженням цього є плани Росії, які потрапили у розпорядження західних розвідок. На 2028-2030 роки у Росії є наміри з організації і ведення бойових дій по захопленню Польщі та країн Балтії. Окремо є вихід на Молдову, тобто у планах Путіна спочатку зробити так, щоб від України нічого не залишилося, а землі було приєднано до складу РФ, а потім настане черга Європи», — пояснює Ігор Романенко.

Демографічні плани Путіна

Військовий експерт додає, що російський диктатор окрім захоплення українських земель хоче вирішити і демографічні проблеми, які загрожують Росії.

«За прогнозами демографів, до 2050-х років, Росія на 50% стане мусульманською державою. Тому Путін хоче занурити під свій триколор 30 мільйонів українців та 8 мільйонів білорусів, щоб підсилити таким чином слов’янську частину власного населення», — підсумовує Ігор Романенко.

Раніше ТСН.ua розповідав про енергетичне перемир’я: у чому небезпека для України та чи зможемо вражати об’єкти в Криму.

Дата публікації 00:00, 29.03.25 Кількість переглядів 43 Україна у фокусі іноземних медіа: війна, в очікуванні перемир'я та скандал навколо команди Трампа