Хитра пастка Путіна: як в Україні відреагували на "різдвяне перемир'я" Росії та що про це кажуть експерти

Російський диктатор Володимир Путін 5 січня віддав наказ міністру оборони РФ Сергію Шойгу оголосити "перемир'я" на 1,5 доби на Святвечір та Різдво. Мовляв, "необхідно дати можливість православним громадянам України відвідати різдвяні служби". В оборонному відомстві Росії виконали наказ очільника Кремля.

Як на так зване "перемир'я" Росії відреагували українська влада та США і що про це кажуть військові експерти - читайте в матеріалі ТСН.ua.

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Зауважимо, що раніше патріарх Кирило цинічно закликав Україну до "перемир’я" на Різдво. У своїй так званій заяві він не назвав війну в Україні війною, а заявив про "міжусобний конфлікт".

Реакція Офісу президента

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі ТСН.ua сказав, що наказ російського диктатора Путіна про так зване "різдвяне перемир'я" – це виключно пропагандистський жест і нічого більше. Посадовець наголосив, що РФ хоче отримати час для проведення мобілізації, будівництва укріплень на захоплених територіях та перегрупування армії.

"Це не вдалося зробити тими чи іншими військовими способами. Тому в хід пішли стандартні інформаційні хитрощі. Крім того, Росія хоче показати нібито "гуманістичні підходи у війні" і спробувати переконати європейців з тим, щоб вони почали тиснути на нас. Завдання у них одне: "негайний стіл переговорів, прийняття російського ультиматуму, нова лінія поділу". Ось цинічний зміст вказівки Путіна про "тимчасове припинення вогню". Банальний прийом", – зазначив Подоляк.

Перше. Україна не атакує чужу територію і не вбиває цивільне населення, як це робить Рф. Україна знищує виключно членів окупаційної армії на своїй території…

Друге. Рф має залишити окуповані території – лише тоді у неї почнеться «тимчасове перемир'я». Лицемірство залиште собі… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 5, 2023

Данілов – про "різдвяне перемир'я" від Росії

Секретар РНБО Олексій Данілов, коментуючи "російське перемир'я на фронті", заявив, що Україна не планує запроваджувати "режим припинення вогню". Він додав, що "кремлівські чорти, які вбивають українців, не мають нічого спільного з християнством". Данілов такж додав, що Україна не вела жодних переговорів про "перемир'я" з Росією на Різдво.

"А кому вони це перемир'я пропонують? Самим собі? Є просте рішення: забирають свої валізи, забирають свій мотлох і вирушають собі в Росію. Крапка. Ніяких переговорів з ними... Цей піп їх придумав якусь дату. До нас це не має жодного відношення. Прикриватися якимись святами християнськими, вони тут до чого? Де релігія і де попи?... Якась божевільна країна", – сказав секретар РНБО.

Яке відношення до християнського свята Різдва має зграя дрібних кремлівських чортів-іблісів? Хто повірить мерзоті, яка вбиває дітей, обстрілює пологові будинки, катує полонених? Режим припинення вогню? Брехня та лицемірство. Ми вас гризти будемо в співучій тиші української ночі. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) January 5, 2023

Хитра пастка Росії

Військові експерти вважають, що оголосивши так зване "перемир'я", окупанти хочуть здійснити провокації, щоб звинуватити ЗСУ в обстрілах "навіть на свята". Військовий експерт Петро Черник у коментарі для ТСН.ua сказав, що "припинення вогню" на ці півтори доби з боку окупантів малоймовірне.

“Цілком можливо, що це банальне відволікання уваги. Він [Путін] дає сигнал світу, мовляв, з ним можна домовлятися. Не забуваймо про те, що тирана мусить любити народ. Якщо народ не любить тирана, то останньому кінець. Також це сигнал своїй масі про те, наскільки він “геніальний справжній лідер”, про те, що в нього є “християнське милосердя”. Цей сигнал бидломаса з’їсть з неймовірним смаком. Крім того, цей крок покликаний консолідувати свою недонацію навколо себе”, – зауважив він.

Такої ж думки притримується військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він попередив, що від ранку 6 січня російські окупанти можуть провокувати українських захисників на вогонь у відповідь масованими обстрілами. "Ми ж кажемо про росіян. Вони можуть розпочати масований удар, а потім заявити, що триває перемир'я. Можуть зробити це для того, щоб не було відповіді. Все це, на мій погляд, насамперед провокація. Ніякого перемир'я не повинно бути", – говорить він для ТСН.ua.

Байден – про рішення РФ оголосити так зване "різдвяне перемир'я"

Американський президент Джо Байден висловив скептицизм щодо припинення вогню, яке оголосив Путін. Лідер Америки вважає, що таким способом очільник Кремля хоче отримати "передишку".

"Я не хочу відповідати на те, що говорить Путін. Цікаво, що він був готовий бомбити лікарні, дитячі садки та церкви… 25 грудня та на Новий рік… Я думаю, що він намагається перепочити", – цитує слова Байдена впливове інформаційне агентство CNN.

"Якби Путін справді хотів миру, то забрав би своїх окупантів з території України"

На цинічну заяву Путіна про "припинення вогню" в Україні на 6-7 січня відреагували в Міністерстві закордонних справ Німеччини. Очільниця дипломатичного відомства Анналена Бербок наголосила, що якби Путін справді хотів миру, то забрав би своїх окупантів з території України.

"Якби Путін хотів миру, він би забрав своїх солдатів додому, і війна б закінчилася. Але, очевидно, він хоче продовжити війну після невеликої перерви. Так зване припинення вогню не принесе ні свободи, ні безпеки людям, які живуть у щоденному страху під російською окупацією. Тому ми продовжуватимемо підтримувати українців – щоб вони знову жили в мирі та самовизначенні", – написала німецька міністерка у Twitter.

Wenn Putin Frieden wollte, würde er seine Soldaten nach Hause holen, und der Krieg wäre vorbei. Aber offenbar will er den Krieg fortsetzen, nach kurzer Unterbrechung. 1/2 — Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) January 5, 2023

Путін збирається до Донецька?

Одразу після інформації про наказ Путін припинити вогонь на всій лінії фронту деякі російські пропагандистські ЗМІ почали писати, що нібито Путін планує поїхати в ці дні до Донецька. Однак речник російського диктатора Дмитро Пєсков одразу спростував цю інформацію. Пєсков заявив, що "Кремлю нічого невідомо про нібито плани президента РФ Володимира Путіна поїхати на Різдво до Донецька".

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко відреагував на ці чутки. Він впевнений, що у Путіна не вистачить сміливості приїхати до України. Він пригадав, що останнє гарантоване Путіним припинення вогню з боку Росії відбулося 29 серпня 2014 року в Іловайську. Це коштувало Україні життів 366 Героїв.

"Інсайд", що перемир’я оголошено через запланований візит путіна в Донецьк. Знов годують л*йном з лопати. Готовий поставити що завгодно, що в Донецьку його не буде не тільки на Різдво, але ніколи. Принаймні живого" – написав Андрющенко в телеграмі.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко назвав це інформаційним вкидом. "Дуже дивна інформація. Путін ще той наляканий щур", – сказав Коваленко, підкреслюючи, що такий візит практично неможливий.

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