Прораб виявився працівником ТЦК: капітан ЗСУ розповів, що на фронті воюють жителі сіл і маленьких міст

Капітан ЗСУ Мирослав Борисенко висловився про мобілізацію. Він зазначив, що 2023-2024 років на фронт переважно мобілізують жителів сіл і маленьких містечок, водночас мешканці великих міст можуть ухилятися від призову.

Про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю Наталії Нагорній.

"Мобілізація – це, мабуть, одна з небагатьох речей на війні, яку ми не можемо зробити без держави. Мобілізація – це справа держави. І держава має право застосовувати насильство та класову нерівність. Дуже хочеться, щоб діти олігархів і президентів пішли на війну, але щось мені підказує, що цього не буде. Як історик я знаю, що у британському парламенті під час Першої світової війни близько 200 людей пішло воювати. І 23 члени Палати лордів загинули на війні. Я згадав про сина Теодора Рузвельта, який під час операції "Оверлорд" – висадження у Нормандії – був найстаршим офіцером, який ступив на берег Франції. І він був сином колишнього президента. Чи можливо таке у нас? Я розумію, що ні", – сказав він.

Військовий зазначив, що через провальну мобілізацію зараз є велика проблема у війську. Також капітан ЗСУ додав, що працівники ТЦК найактивніше мобілізують жителів сіл і маленьких містечок.

"Я зараз командую батареєю з хлопців, які потрапили під так звану "бусифікацію". Жителів великих міст у мене майже немає. У нас лише один і я. Раніше соціальний склад був інший. Зараз на 90% – це жителі маленьких міст і сіл. Одна з цікавих історій – це коли хлопець шукав роботу на будівництві, приїхав, віддав документи прорабові, а той виявився агентом чи співробітником ТЦК", – каже він.

Мирослав Борисенко зазначив, що в селах, на його думку, вже немає ухилянтів.

"Ухилянти ховаються у містах. Той, хто ховається від мобілізації, не живе в земляці чи в горах", – сказав він.

Повну версію інтерв'ю Мирослава Борисенка дивіться за посиланням.

Нагадаємо, Мирослав Борисенко висловився за зменшення мобілізаційного віку. Він наголосив, що 55-річні чоловіки не можуть бути ефективними військовими.

Читайте також: