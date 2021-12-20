Хитро законсервований обман: чому, щоб обрати "Сардину" у магазині, треба знати латину та повторити біологію

Хитро законсервований обман: чому, щоб обрати "Сардину" у магазині, треба знати латину та повторити біологію

Недобросовісні виробники консервів готують оселець під назвою "Сардина" і реалізують цей непотріб на полицях українських супермаркетів.

Латвійці в Балтійському морі ловлять рибу, якої в холодному морі бути не може і закручують її в банки спеціально для України. На їхніх етикетках тим часом є велика назва цінної риби "Сардина" і дрібнесенький напис "clupea harengus", що з мертвої латини перекладається як банальний оселедець.

Про те, що насправді кладуть у бляшанки і чому рибне розслідування ТСН.Тижня - може стати причиною міжнародного скандалу - 19 грудня йшлося у рубриці "Штрих-код навиворіт".

ДРІБНИМ ШРИФТОМ

В першу чергу, коли покупець шукаєте рибу, звертає увагу на назву і ціну. Коли вона в банці і написано великими літерами "Сардина" - у споживача є повне право цьому вірити. І лише потім, якщо ви дуже прискіпливий споживач – ви прочитаєте те, що написано дрібним шрифтом - "clupea harengus".

Але саме у тих дрібних літерах захований обман.

Виявляється, що "clupea harengus" - латинська назва звичайного оселедця, який на звороті банки дивним чином тішить око написом "Сардина". І здебільшого ці банки - made in Latvia.

"САРДИНА" З ОСЕЛЕДЦЯ

То в чому різниця між оселедцем і сардиною? Нагадаємо, що всю рибу біологи ділять на родини, за спільними ознаками формою тіла, будовою, забарвленням луски.

Так, "clupea harengus", або ж звичайний оселедець належить до родини оселедцевих. До неї ж входить понад 50 родів риб. І один з них - це сардини, які бувають 3 видів - сардина, сардинелла, сардинопс. Саме ці слова мають зазначати у складі виробники. Це вимога ДСТУ і європейського стандарту, бо оселедець із сардиною, хоч і далекі родичі і схожі зовні, але все-таки різні рибини.

"Оселедець і сардина - це зовсім різні риби. Сардина - більш елітна риба, вона частіше використовується в консервах. Оселедець - менше йде", - зазначає директор Інституту рибного господарства НААН, доктор сільськогосподарських наук, професор Ігор Грициняк.

Виробник з Латвії підтвердив те саме, але уточнює, що вони використовують "балтійську сардину".

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"Це різні види риби. Ми використовуємо балтійську сардину. Вона невеликого розміру, але вона дуже смачна, бо свіжого вилову", - говорить власник латвійської компанії із виробництва консервованої риби Інгус Вацкаганц.

Зазначимо, що, приміром, про балтійські шпроти чули всі - це відомий бренд, а от про "балтійську сардину" - ні. І це не дивно, бо в Балтійському морі сардина взагалі не водиться.

Сардина - це риба з теплих вод Атлантики, плаває вздовж узбережжя Африки, Мексики, Венесуели і Середземномор’я. Одна з версій: її назва походить від італійського острова Сардинія.

А оселедець – це мешканець північних вод Атлантичного океану – від Норвегії до Гренландії. Ну і ще водиться він у Північному і Балтійському морях.

ЯК РОБЛЯТЬ "САРДИНУ"

Один з українських консервних завод налагодив поставки сардини аж із Західного узбережжя Африки, бо там її найбільше.

"Сардину ми завозимо напряму від промислових компаній, які працюють у Мавританії та Марокко. Це центрально-східна Атлантика", - розповів заступник директора з виробництва консервів Руслан Широкорад.

Виробничий процес починається із розморожування у велетенській ванній. Далі рибу чистять, миють, а спеціальна машина нарізає її на однакові шматки, що розфасовуються - в одну банку уміщається десь 3-4.

Потім банки зважують і докладають маленькі шматочки. Далі їх підсолюють, заливають олією, закручують і відправляють у автоклав, де при 120 градусах консерва готується.

Вже тоді, коли риба пройшла термічну обробку визначити на око, яку саме рибу закручує виробник у банки стає надзавданням. Але дороге обладнання лабораторій – з ним легко впорається.

ДНК ПІДРОБКИ

ДНК оселедця і сардини мають дуже чіткі відмінності. І в лабораторії , куди журналістами були відправлені 10 банок "Сардин" родом із Латвії, це одразу виявили.

"У баночках, де написано "Сардини в олії" та "Сардина в маслі" - знаходиться оселедець", - зазначила завідувачка відділу молекулярно-генетичних досліджень Інституту рибного господарства, кандидатка сільськогосподарських наук Алла Маріуца.

"Я не рибак, по-перше, і не біолог. Але "балтійська сардина" - це власна назва. А сардинелла - це сорт риби. Ми просто пишемо "балтійська сардина", - пояснив телефоном представник виробника.

Тобто, виробник вирішив приготувати оселедець, а страву після приготування назвати "балтійською сардиною". І таких хитрунів десятки. І ціна різних сортів риби не єдина проблема проінспектованих банок.

"Є оселедці протерміновані, є ті, що кілька разів продавались і не продалися. Влітку продаж оселедця падає врази. І куди його діти? Його бланшують і закладають у консерви", - пояснює експерт.

Що насправді кладуть у бляшанки з сардиною | Новини України

Тим часом у супермаркетах Риги на тамтешніх банках склад ідеальний – зазначений точний різновид сардини, як і має бути – без жодних шифрів, бо за підробку Латвія не штрафує, а просто позбавляє недобросовісних виробників ліцензії.

Тобто, подібний непотріб в самій Латвії просто не може з'явитися на полицях, але є країна, в магазини якої цей фальсифікат легко можна реалізувати, бо ніякої відповідальності не буде.

Слід зазначити, що в Україні поняття підробка просто не існує, бо немає закону про фальсифікат. Вже 2 роки він ніяк не дійде парламенту. І виходить, що зробивши сардини із оселедця, виробник чи імпортер може отримати покарання виключно за неправильне маркування. А це максимум – штраф: від 17 до 120 тисяч гривень. До того ж, за те, що стоїть на їхніх полицях, супермаркети не завжди сумлінно перевіряють.

Побачите, щось подібне, кажуть у Держпродспоживслужбі, або хитрощі з іноземними мовами - одразу пишіть скаргу. На сайті відомства для цього є спеціальний розділ.

Нагадаємо:

Італійці влаштували тиждень італійських продуктів в Україні. Кажуть, для того, щоб наші люди розуміли, що не все те італійське, яке під такою назвою продається в наших магазинах і ресторанах.

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