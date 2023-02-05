Хизувався міною, яку місяць ховав вдома: подробиці підриву 8 дітей на Харківщині

Рятувальники вкотре закликають українців не наражати себе на небезпеку і не торкатися невідомих знахідок, окремо попередити про це дітей.

В Ізюмі 14-річний хлопець вирішив похизуватися перед друзями небезпечною знахідкою, яку місяць зберігав вдома. Міну-пелюстку дістав з кишені, не втримав і раптово впустив. Внаслідок вибуху восьмеро підлітків потрапили до лікарні, йдеться в ТСН.

На автобусній зупинці в Ізюмі ще й досі слід від вибуху. В епіцентрі розриву російської міни-пелюстки опинилися восьмеро підлітків. “Підліток 14 років близько місяця тому в одному з сіл Ізюмського району знайшов так звану міну-пелюстку. Вирішив показати її друзям. Випадково міна випала з рук та здетонувала”, - розповідають в поліції.

Як виявилось, протипіхотну міну 14-річний Володя зберігав у себе вдома цілий місяць. Знайшов її у селі Сулигівка- туди родина тікала від обстрілів з Ізюма. Про знахідку батькам не сказав і сховав її. “Ця родина не знаходилась на обліку у нас в службі у справах дітей. Батьки дійсно докладають зусиль до виховання своїх діточок. В сім‘ї ще є двійнята. І батьки просто вражені такою ситуацією. Тут замінованих територій дуже багато. Не можна навіть визначити, де тут безпечні місця”, - каже заступник ізюмського міського голови Володимир Мацокін.

У лікарні з пораненнями опинилися троє хлопців та п’ятеро дівчат - їм від 14 до 17 років. Загрози їхньому життю немає і це диво, кажуть лікарі, поранення легкі. Але в однієї дівчини ще й серйозна психологічна травма. “Діти отримали множинні мінно-вибухові різної локалізації. Більшість травм мала уламковий характер. Усі уламки були видалені. Здебільшого кінцівки верхні та нижні. Але були уламкові ураження і обличчя”, - розповідають медики.

Пелюстками всіяні чи не усі звільнені території Харківщини. Коли росіяни тікали, дистанційно мінували території. Запускали їх з установок «Град», або ж розкидували з гелікоптерів. Тому визначити, де лежить вибухова знахідка без спеціальних приладів, украй важко, кажуть фахівці. Такі міни непомітні на дорозі, а тим паче на галявині. Вони здебільшого мають колір оливи, або ж зелений. “Боєприпас призначений для того, щоб нанести шкоду живій силі. У випадку, коли людина йде, наступає на неї, йде відривання п’ятки, носка. Там є металевий елемент, який може кудись летіти, незрозуміло, в якому напрямку”, - пояснюють сапери.

Рятувальники вкотре закликають українців не наражати себе на небезпеку і не торкатися невідомих знахідок, окремо попередити про це дітей. Якщо побачили підозрілий предмет - одразу телефонувати на 101.

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