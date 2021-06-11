"Хизується наявністю грошей та зв'язків": у Києві на Печерську власниця квартири почала самовільну прибудову тераси

Квартира розташована на шостому поверсі багатоповерхівки, ЖЕК дозволу на прибудову не давав.

У Києві у Печерському районі власниця квартири, яку здає в оренду, за словами сусідів, почала самовільне будівництво тераси на шостому поверсі.

Як розповіли ТСН.ua мешканці будинку, це багатоповерхівка за адресою вулиця Коновальця 32б. Від першого до четвертого поверху там розташовані офіси, а над ними на п'ятому поверсі квартири з закритими терасами, у дахах терас вікна. Починаючи від шостого поверху, терас немає. У такому вигляді будинок був побудований і зданий в експлуатацію.

ЖЕК дозволу на прибудову не давав

Мешканці третього під'їзду цього будинку кажуть ТСН.ua, що власниця квартири, де відбувається прибудова тераси, нібито не проводила попереднього узгодження ні з сусідами, ні з ЖЕКом.

"Без дозволів і проєкту там почали самовільне будівництво тераси на шостому поверсі, над вікнами мешканців п'ятого поверху. Сусіди знизу і ми (сусіди згори – ред.) кілька разів викликали поліцію, до моменту приїзду будівельники ховалися в квартирі і не відкривали двері. На деякий час будівництво зупинялося, потім знову починалося у ще більш прискореному темпі", - розповіли нам сусіди.

ТСН.ua

За словами мешканців будинку, одного разу приїжджала власниця квартири з адвокатом, після цього будівництво пішло швидше.

Сусіди: Власниця квартири нас ігнорує

Сусіди кажуть, що власниця тут не проживає, квартира орендна, останній рік періодично доводилося викликати поліцію, тому що орендарі влаштовували дебош, з криками, гучною музикою в нічний час.

"Господиня ігнорувала будь-які наші зауваження і нічого не робила, на скарги сусідів не реагувала, хизується наявністю грошей та зв'язків", - жаліються сусіди.

ТСН.ua

У поліції Печерського району нам підтвердили, що за вказаною адресою у них зафіксовано два виклики.

"Справді, за цією адресою були два виклики - 8 та 16 лютого. Виїжджали патрульні, але ситуацію в обох випадках залагоджували на місці. Це те, що у нас зареєстровано", - повідомила ТСН.ua пресофіцерка Печерського управління поліції Києва Оксана Тищенко.

Водночас ТСН.ua неодноразово намагався зв'язатися з власницею квартири, але на телефонні дзвінки та не відповідала.

Юрист: Такі справи - виграшні, але потребують багато зусиль та часу

Ми звернулися за коментарем до юриста Лаврентія Царука, аби з'ясувати, що у такому випадку треба робити сусідам.

Царук наголошує, що лише послідовна наполеглива робота співвласників будинку зможе призвести до результату.

"На жаль, не існує такого номеру телефону, куди можна зателефонувати та вирішити цю проблему. Тому доведеться витратити багато зусиль та оббити багато порогів. Національна поліція - це не зовсім той орган, куди потрібно скаржитись", - зазначає він.

Юрист розповів про алгоритм дій сусідів, якщо власниця квартири відмовляється йти на контакт:

Потрібно збирати докази порушення вимог містобудівного законодавства, звертаючись зі скаргами до органів місцевого самоврядування та експертів з питань дотримання будівельних норм.

З отриманими документами звертатись до суду з позовами про скасування оформлення сумнівних документів на надбудову та знесення самобуду.

"Законодавство України чітко встановлює правило - будь які дії щодо спільної власності багатоквартирного будинку (а дах - це саме така спільна власність) можуть відбуватись лише за згодою більшості співвласників будинку, оформленою протоколом загальних зборів. Тому справи ці - виграшні, але потребують багато зусиль та часу. Також, не завадить мешканцям створити ОСББ і використовувати його механізми для додаткового захисту своїх прав", - підсумував Лаврентій Царук.

Нагадаємо, у Києві в житловому будинку обвалився балкон, зачепивши конструкції на ще двох поверхах.

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