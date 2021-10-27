Хлопчик відтяв сокирою палець сестрі: в родині, де сталася трагедія, ще двоє дітей, а батьки пиячать

Хлопчик відтяв сокирою палець сестрі: в родині, де сталася трагедія, ще двоє дітей, а батьки пиячать

Постраждала дівчинка зараз в лікарні.

На Київщині гра закінчилася травмою. 5-річний хлопчик ніби то жартома взяв до рук сокиру, а потім відтяв палець своїй 2-річній сестрі.

Про те, у якому стані дитина зараз і де були під час небезпечних ігор батьки - 27 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Як це сталося ніхто не знає. За свідченнями матері , вона відійшла, поки діти бавилися , а прийшла, коли почула крик, тоді одразу викликала швидку. 2-річну Анастасію шпиталізували.

"Відсутню частину пальця не знайшли, тому уже почали формування культі, бо інших варіантів, по суті, не було", - зазначає хірург Київської обласної дитячої лікарні №2 Ярослав Щербатюк.

Зараз у дівчинки немає фаланги правого вказівного пальця, її стан лікарі називають задовільним, однак ще проводять додаткові аналізи на те, чи не занесла брудна сокира якихось іфекцій.

Матір Катерина крім дівчинки має ще трьох синів. Найстаршому - 17. Зараз вона з донькою ще залишається в лікарні, але говорити про інцидент не хоче, як і пояснити чому до рук маленьких дітей потрапила гостра сокира.

Сусіди ж розповідають, що батьки ніде не працюють , але попри постійну присутність вдома - дітей часто лишають без нагляду та вживають алкоголь.

5-річний хлопчик сокирою відрубав палець своїй 2-річній сестрі | Новини України

Про те, що до родини є питання, кажуть і в поліції, там за ними наглядали, а нині відкрили кримінальне провадження.

Якщо неналежний догляд за дітьми доведуть, то батькам загрожує до 5 років за гратами. У адміністрації лікарні ж надіслали листа і до соціальних служб з проханням перевірити умови проживання дітей.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання