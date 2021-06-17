Хлопчик, якого на тротуарі у Вінниці збила п'яна водійка, записав відеозвернення

13-річного Андрія Тарасюка виписали з лікарні, утім попереду ще кілька операцій.

13-річного Андрія Тарасюка із Вінниці, якого три тижні тому на тротуарі збила п'яна водійка, виписали з лікарні. Родичі записали відео, на якому хлопець всім дякує за підтримку.

Про це йдеться у випуску ТСН.Ранок 17 червня.

І хоча на нього чекає ще декілька операцій і тривала реабілітація, юнак намагається триматися упевнено і усміхається.

"Мене вже виписали з лікарні, але на мене ще чекає кілька операцій, дякую всім за підтримку", - сказав Андрій Тарасюк.

Нагадаємо, наприкінці травня 43-річна водійка позашляховика на шаленій швидкості вилетіла на тротуар і налетіла на школяра - від удару хлопця відкинуло на арматуру. Жінка ледь трималась на ногах. Вміст алкоголю у її крові ушістнадцятеро перевищував допустимий рівень. Андрій із численними переломами й відкритою травмою голови тиждень перебував у комі. Йому зробили надскладну нейрохірургічну операцію. Кермувальницю - Наталю Дзісь - на час слідства суд відпустив під заставу у 180 тис. грн.

Новини України: 13-річного хлопця із Вінниці, якого збила п`яна водійка, виписали з лікарні

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