Хлопці помирали біля паркану, росіяни не рятували поранених: спогади воїнів про теракт РФ в Оленівці

Два роки тому російські окупанти здійснили один із найцинічніших терактів - масове вбивство військовополонених в Оленівці. Внаслідок вибухів у в'язниці, де окупанти тримали "азовців", 54 бійця загинуло, понад сотня зазнали поранень.

У ніч на 29 липня 2022-го року в Оленівській колонії, куди після гарантованої евакуації з "Азовсталі" росіяни перевезли понад тисячу захисників гарнізону Маріуполь, сталися два потужні вибухи в одному з бараків. Українське слідство вже довело, це не були прильоти, термобаричні вибухи пролунали всередині приміщення. Розслідування цієї справи йде надто повільно. В цьому зізнаються в самій генпрокуратурі.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Аліни Лісової.

Кривавий теракт Росії в Оленівці: спогади потерпілих, які вижили у "бараку 200"

"Я прокидаюся вже безпосередньо від того, що я отримав поранення. Я не чув вибухів, не чув прильотів, я прокинувся від пекучого болю в животі", - каже боєць бригади "Азов" "Крафт".

"Я прокинувся від того, що я лечу з ліжка, просто падаю. З даху почало все падати, мене трішки завалило всім цим, я загорівся", - пригадує боєць бригади "Азов" "Сєрьога".

Військовий Сергій

Бійці "Азову" "Крафт" і "Сєрьога" вижили в “бараку 200”. Обидва вони в момент вибухів міцно спали. Тіла обох в той момент прошило шматками залізяччя.

Цей теракт росіяни готували заздалегідь. Забравши в травні 22-го в полон захисників Маріуполя, більшість з них розмістили в приміщеннях колонії в Оленівці. Але раптом, за кілька днів до теракту, почали велике переселення. Створили списки зі 193 "азовців", і перевели в барак на промзону, який геть не був схожим на житлове приміщення.

Дмитро - колишній полонений. З певних причин показувати своє обличчя він не хоче. Розповідає, жив в Маріуполі, на початку повномасштабного вторгнення пішов в тероборону. Окупанти схопили його просто на вулиці під час боїв, і відправили в Оленівку. Він був одним з тих, кого росіяни виганяли на роботу на промзону готувати барак. Тоді ще не було зрозуміло, для чого. Дмитро пригадує, що там було багато станків та мастило на підлозі.

Наприкінці липня, в момент теракту, Дмитра в Оленівці вже не було. З бараку вже вивезли все обладнання і щільно поставили ліжка. Але чи відмили підлогу від мастила? Дмитро припускає, що ні.

"Тобто, там було це масло, і вони просто заживо там згорали", - каже він.

Всі, хто міг рухатись, розповідає "Крафт", почали вибігати з бараку і виносити поранених. Далі рвали рабіцу і намагались дістатись головних корпусів Оленівки. Але по периметру вже стояли росіяни.

"До них підбігають хлопці, які більш менш цілі, і просять медикаменти, бинти, просять визвати швидку для допомоги, вони нічого цього не дають, навпаки відганяють їх від паркану, я чую постріли в повітря один чи два і крики всім вийти на алею", - згадує військовий.

Кадри закривавленої алеї в Оленівці вже облетіли весь світ. Хлопці назвали її алеєю смерті.

"П’ять хлопців наших померло біля того забору тих, хто вижив окупанти вивезли до лікарні лише зранку", - згадує військовий.

"Крафт"

"Крафт" потрапив до реанімації. Тамтешні лікарі, каже, були здивовані, що він вижив.

Оленівка - місце російського теракту / Фото: Associated Press

Як триває розслідування

Вже два роки теракт в Оленівці намагається розслідувати генеральна прокуратура України. На місце вибухів росіяни і тоді, і зараз не пускають навіть міжнародних експертів. Тож українські слідчі ґрунтуються лише на свідченнях тих, хто вийшов із полону. В ГПУ визнають, розслідування справи йде повільно. За рік оголосили лише про підозру двом керівникам колонії, які надали наказ підлеглим не надавати допомогу пораненим після теракту "азовцям".

"Цей злочин пріоритезовано, розслідування його пріоритезовано. Залучаючи всі наявні на цей час можливості, роблять все, щоб довести це розслідування до свого завершення і встановити всіх осіб, які причетні до вчинення злочину. Мені важливо, щоб не забували факт цієї ситуації, це просто цинічна страта військовополонених, що Росія на це здатна, щоб це залишилось в історії", - каже заступник начальника департаменту протидії злочинам вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора Тарас Семків.

Колонія, в якій окупанти вчинили теракт / Фото: Associated Press

Скільки "азовців" вдалось повернути з російського полону

"Крафта" і Сергія обміняли восени 2022-го. Нині обидва повернулись на фронт. Зі 193 азовців, що перебували в тому бараку, загинуло 54.Близько сотні зазнали поранень. І більшість з них досі у вʼязницях росіян. Окупанти віддали в Україну лише тіла загиблих.

Ольга Андріанова в “бараку 200” втратила нареченого - "азовця" Сергія Петренка на псевдо “Башня”. В памʼять про нього продовжує боротись за визволення захисників "Азовсталі" з полону. Зокрема, Оля - одна з тих, хто організовує щонедільні мітинги в різних містах країни.

Вона вірить, рідні врешті дочекаються всіх живих "азовців", а слідчим колись вдасться встановити всіх причетних до теракту в Оленівці. нині ж головне, щоб українське суспільство не забувало про цей злочин росіян. Асоціація родин захисників "Азовсталі" ще рік тому подала петицію, за якою наприкінці липня в Україні має з'явитися ще один національний день скорботи.

Авторка: Аліна Лісова

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