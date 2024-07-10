"Хлопців просто розстрілювали": у соцмережі розгорівся скандал через загибель і поранення бійців 110 бригади

Днями в соцмережах набув резонансу допис користувачки Ольги Чернілевської про начебто трагічні ситуації на фронті та в одному з госпіталів, де лікуються поранені захисники. За словами Ольги, у неї загинув син, який захищав Україну у складі 110 бригади.

"7 травня хлопців просто розстрілювали, керівництво (110-ї бригади) не надало їм жодної підтримки", - стверджує дописувачка.

Далі в своєму дописі вона розповідає ще про одного українського бійця 110 бригади. За її словами, чоловік начебто був відправлений на передову через 2 години після прибуття до бригади, згодом він отримав поранення та контузію, після чого був евакуйований до шпиталю. Матері цього бійця зателефонувала дружина іншого пораненого та розповіла про ситуацію.

"А з бригади ніхто нічого не повідомляв. Навіть, як везли його в госпіталь, не кинули сумки з телефоном і документами", - пише Ольга, передаючи, як зрозуміло, слова іншої матері.

Також в дописі вона опублікувала думку про те, як, начебто, у бригаді ставляться до бійців.

"Вони одноразове м’ясо, яке нікому не потрібне. Може хтось прочитає з керівництва бригади, хай згадають, що їх також народила мати, і вона чекає і переживає, так як чекають сотні матерів ваших підлеглих солдат... Ви брали номера телефонів рідних – чому ніхто не зателефонував і не повідомив, де знаходиться мій син? Де шукати його документи? Якщо він нікому не потрібний, то він потрібен мені і я заберу його додому", - цитує дописувачка маму пораненого.

Як відреагувала 110 бригада

На цей допис відреагували у 110-й окремій бригаді та в коментарі для ТСН.ua висловили свою позицію щодо цього:

"Повідомлення про ситуацію на фронті не відповідає дійсності. Переміщення військовослужбовців в зоні проведення бойових дій та між підрозділами є військовою таємницею. Комунікація з родичами військовослужбовців відбувається через гарячу лінію бригади за номером: +380 (93) 865 17 19. Всі зусилля направлені на збереження життя особового складу".

"У нас найскладніший напрямок, велика смуга, де ми тримаємо оборону. Відбуваються активні бойові дії, але інформація про те, що командири вважають бійців "одноразовим м’ясом" - це не відповідає дійсності", - резюмує речник бригади Іван Сєкач.

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