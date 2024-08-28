Хлопець освідчився коханій на літаку "Мрія": як через війну змінилось життя закоханих

Хлопець освідчився своїй коханій на найбільшому літаку "Мрія". Унікальні заручини були ще до повномасштабного вторгнення. Після - росіяни знищили найбільший у світі літак.

Молодята, свідком кохання яких стала "Мрія", напередодні нарешті побралися.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Інни Боднар.

Юні медики Марк та Аня нарешті одружились. Цю пару журналісти знімали торік, коли випуск ТСН присвячували найбільшому літаку світу - "Мрії". Бо на цьому літаку Марк зробив пропозицію своїй коханій.

Сценарій такого освідчення парубок придумав, коли побачив, як "Мрія" вітала Україну з Днем незалежності. Тоді він обходив і обдзвонив усі офіси Антонова, вийшов на головного пілота, який зрештою допоміг здійснити мрію на "Мрії".

Освідчення на "Мрії"

Тоді молодята пообіцяли Антонову, що нікому відео освідчення не показуватимуть, бо ж стратегічний об'єкт, а тут цивільні.

Все змінила велика війна. Російські окупанти знищили “Мрію”. Закохані взяли дозвіл в Антонова оприлюднити відео і потрапили до національного реєстру рекордів.

Марк - щелепно-лицевий хірург, мобілізувався. Нині працює у військовому госпіталі у Житомирі. І навіть на службі Марк у деталях спланував весільну церемонію. Він створив презентацію їхньої пари, звернувся за підтримкою та допомогою до різних компаній. І їм пішли на зустріч. Навіть, каблучки із особливим гравіюванням - деревом життя.

У пари медиків, які заручилися на "Мрії", здійснилося весілля мрії. Командування Марку дало 16 днів відпустки. Далі він повернеться у госпіталь. Нині їхня найбільша мрія - частіше бачитися і більше бути разом. А для цього має здійснитися мрія усіх українців.

Весілля Марка і Ані

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