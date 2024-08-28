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Хлопець освідчився коханій на літаку "Мрія": як через війну змінилось життя закоханих

Хлопець освідчився коханій на літаку "Мрія": як через війну змінилось життя закоханих

Літак "Мрія"

Пара не показувала нікому відео через місце освідчення.

Хлопець освідчився своїй коханій на найбільшому літаку "Мрія". Унікальні заручини були ще до повномасштабного вторгнення. Після - росіяни знищили найбільший у світі літак.

Молодята, свідком кохання яких стала "Мрія", напередодні нарешті побралися. 

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Інни Боднар.

Юні медики Марк та Аня нарешті одружились. Цю пару журналісти знімали торік, коли випуск ТСН присвячували найбільшому літаку світу - "Мрії". Бо на цьому літаку Марк зробив пропозицію своїй коханій.

Сценарій такого освідчення парубок придумав, коли побачив, як "Мрія" вітала Україну з Днем незалежності. Тоді він обходив і обдзвонив усі офіси Антонова, вийшов на головного пілота, який зрештою допоміг здійснити мрію на "Мрії".

Освідчення на
Освідчення на "Мрії"

Тоді молодята пообіцяли Антонову, що нікому відео освідчення не показуватимуть, бо ж стратегічний об'єкт, а тут цивільні.

Все змінила велика війна. Російські окупанти знищили “Мрію”. Закохані взяли дозвіл в Антонова оприлюднити відео і потрапили до національного реєстру рекордів.

Марк - щелепно-лицевий хірург, мобілізувався. Нині працює у військовому госпіталі у Житомирі. І навіть на службі Марк у деталях спланував весільну церемонію. Він створив презентацію їхньої пари, звернувся за підтримкою та допомогою до різних компаній. І їм пішли на зустріч. Навіть, каблучки із особливим гравіюванням - деревом життя.

У пари медиків, які заручилися на "Мрії", здійснилося весілля мрії. Командування Марку дало 16 днів відпустки. Далі він повернеться у госпіталь. Нині їхня найбільша мрія - частіше бачитися і більше бути разом. А для цього має здійснитися мрія усіх українців. 

Весілля Марка і Ані / ©
Весілля Марка і Ані

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 07:00 28 серпня. 4 загиблих у Кривому Розі! Нові ліміти з картки на картку!

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