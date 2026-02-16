ТСН у соціальних мережах

Ексклюзив ТСН
665
3 хв

Гнилі овочі для ЗСУ та Rolex за $25 тисяч для себе: що відомо про викриття "гламурного" майора ЗСУ

Як начальник продслужби 25-ї бригади Костянтин Свірідов наживався на харчуванні військових. Що відомо про його елітні авто, квартири та подорожі на Гаваї під час війни.

Віра Хмельницька
В Україні викрили майора, якого звинувачують у корупції

BMW X6 M за $56 500, Mazda CX-5 за $23 800 та раритетна «копійка». На такому «вайбі» рухається не мажор, а всього лиш майор. Майор ЗСУ, який обіймає посаду начальника продовольчої служби зі скромною офіційною зарплатою у 42 тисячі гривень.

Про це йдеться у розслідуванні проєкту «Хапуга.UA».

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Гнилі овочі для фронту - Rolex на руці: як майор ЗСУ крав мільйони на поставках продуктів

Rolex, Мальдіви та Антарктида

Костянтин Свірідов — йому 31 рік, і попри молодий вік, він живе як мультимільйонер. Військову шинель він давно проміняв на одяг від Louis Vuitton та Dior, а час звіряє по Rolex за 25 тисяч доларів. Поки побратими тримають фронт, майор Свірідов насолоджується відпочинком на Мальдівах, Гаваях та навіть в Антарктиді — за даними слідства, він здійснював по три елітні поїздки за кордон щороку.

У телефонних розмовах, які опублікувало ДБР, підозрюваний відверто вихваляється витратами на брендовий мотлох: «Куртка “Мадлеллі” у мене. Ну с*ка 9 тисяч євро. Не х** собачий… Нормально так».

Як обкрадали десантників

Свірідов був не просто любителем розкоші, а організатором цинічної схеми у військовій частині 1126. Це славетна 25-та окрема повітрянодесантна бригада — унікальне з’єднання, здатне десантуватися парашутним способом разом із технікою.

Суть схеми: Посадовці підписували акти на повний обсяг продукції, але до частини довозили лише половину. Решту — списували через підконтрольних осіб. Але найстрашніше — якість того, що доїжджало. Захисникам на активних ділянках фронту постачали гнилі овочі та фрукти.

Дані ДБР: За приймання неякісних продуктів та «закриті очі» на недопоставки Свірідов отримував «відкати» до 50% від вартості замовлення. Лише за один тиждень сума незаконних виплат могла перевищувати 1 мільйон гривень.

Прибуток «тиловий пацюк» рахував пачками, а допомагав йому в цьому, за даними джерел, ТОВ «Буський консервний завод», який за 2024 рік отримав підрядів на понад 15 млрд грн.

Сімейний підряд та ДТП з дитиною

Свірідов не походив із багатої родини: його батько — вчитель у гімназії, мати також працювала в школі. Проте саме на батька-вчителя Григорія було оформлено BMW X6 M, на якому майор у серпні минулого року збив дитину. Дівчинка отримала перелом стегна, але Свірідов не поніс жодної відповідальності — за нього вступився заступник командира батальйону, допомігши отримати «чисті» результати експертизи.

Родичі не просто знали про доходи Костянтина, а й захоплювались ними.

Журналісти намагалися отримати коментар у батька та сестри фігуранта (на яку оформлена квартира в елітному ЖК «Фестивальний» у Дніпрі), проте ті кинули слухавку та одразу заблокували свої сторінки у соцмережах.

Фінал «гламурного» життя

Військову службу Свірідов розумів специфічно. На записах він зізнається, що в частині лише «числиться», поки сам мандрує Австрією, Швейцарією та Італією.

Наразі «героя» затримано. Йому повідомлено про підозру у шахрайстві, одержанні неправомірної вигоди та ухиленні від служби. Костянтину Свірідову загрожує до 10 років позбавлення волі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Гнилі овочі для фронту - Rolex на руці: як майор ЗСУ крав мільйони на поставках продуктів

