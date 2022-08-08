Хоче наблизити перемогу: 10-річна дівчинка з Одещини відрізала волосся, щоб передати гроші ЗСУ

Заробила десять тисяч гривень і все до копійки віддала волонтерам, аби ті придбали щось корисне для бійців.

Про це 8 серпня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Десятирічна Дарина з села Піщана бачила, як від початку великої війни її родина та односельці допомагали хто чим може українським військовим. Тож вирішила долучитися. З тіткою приїхали до перукарні в обласний центр, аби відрізати і продати волосся. Майстриня була вражена.

"Наші воїни відчайдушно боронять нашу землю, наближаючи нас до перемоги. Я хочу теж зробити свій внесок у перемогу", - каже дівчинка.

У салоні краси хотіли залишити дівчинці волосся, проте вона наполягала, що хоче відрізати все, щоб зібрати побільше грошей. За косу дівчинці дали 10 тисяч 400 гривень.

Дівчинка з Одещини відрізала волосся, а виручені гроші віддала ЗСУ

З перукарні Даринка вийшла з дуже короткою зачіскою, але з посмішкою. Каже, що так навіть легше у спеку.

"Я хотіла, щоб ці гроші пішли ЗСУ на ліки, на їжу і на те, що їм потрібні. Я хочу, щоб вони звільнили нашу країну від орків і взагалі від всіх російців і щоби на землі був мир", - каже школярка Дарина Безугла.

Тітка Дарини розповідає – родина підтримала рішення дитини, бо нині кожна гривня, що надходить для ЗСУ дуже важлива.

"Люди які не перебувають там, в тому ж Миколаєві, Харкові біля Донбасу не чують цього всього, вони починають звикати: от звичайне життя ти йдеш, люди живуть, насолоджуються, але війна йде. Потрібно все одно – кожен маленький внесок навіть оцей він призводить до чогось більшого, він наближає нас до нашої перемоги", - каже тітка дівчинки Світлана Безугла.

Гроші, виручені за волосся, віддали волонтерам. Вони знають, де на передовій бійці їх потребують найбільше.

"Це буде витрачено на купівлю чотирьох болідних коліс для автопарку в херсонському напрямку", - каже керівниця волонтерського центру Інга Кординовська.

Вчинок Даринки розчулив волонтерів. Тож волонтери вирішили віддячити дівчинці - їй та батькам подарували поїздку до Львова. Даринка про це мріяла.

Нагадаємо, на Полтавщині рятувальники витягли із каналізаційного колектора півторарічну дівчинку.

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