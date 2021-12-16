"Хочемо мати чіткість": Кулеба заявив, що інтеграція до ЄС і НАТО "не може бути безкінечним процесом"

"Хочемо мати чіткість": Кулеба заявив, що інтеграція до ЄС і НАТО "не може бути безкінечним процесом"

Міністр зізнався, що українська сторона розуміє — чіткої відповіді від Альянсу поки не буде.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що інтеграція до Європейського Союзу і НАТО "не може бути безкінечним процесом".

Таку думку очільник зовнішньополітичного відомства висловив 16 грудня у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

"Ми давно дотримуємося позиції про те, що інтеграція і до Європейського Союзу, і до НАТО не може бути безкінечним процесом. Тому попри всі здобутки на обох напрямах — а це був дуже успішний рік і для європейської інтеграції, і для євроатлантичної, — ми хочемо мати чіткість", — сказав Кулеба.

Очільник МЗС пояснив, чому президент Володимир Зеленський на зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом в Брюсселі відверто запитав, у якому році Україна стане членом НАТО. Міністр зізнався, що українська сторона розуміє — чіткої відповіді від Альянсу поки не буде.

"Наступного року відбудеться важливий саміт НАТО у Мадриді, де визначатиметься по суті курс подальшого розвитку Альянсу. Саме тому ми зараз порушили це питання. Ми розуміли, що чіткої відповіді ми не отримаємо. Але це питання потрібно порушувати — і саме це ми робимо", — підсумував Кулеба.

Раніше генсек НАТО різко відреагував на вимогу РФ відмовити Україні у вступі до Альянсу.

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