Хочеш жити – плати: дружина військового заявила про шалені побори в одній із бригад ЗСУ (відео)

Жінка стверджує, що командири встановили "таксу" буквально на усе: невихід на бойове завдання, відпустку, евакуацію з поля бою і навіть ріжок до автомата.

В Україні назріває черговий скандал – дружина українського військового, який вважається зниклим безвісти, звинуватила у корупції керівництво 77-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ й навіть назвала "таксу" для солдатів, яку їх нібито змушують платить командирам.

Цю історію опублікувала низка ЗМІ, тому ТСН.ua вирішив розібратися в цій ситуації і поспілкуватися як з дівчиною, так і з представниками всіх дотичних до справи органів.

Те, що розповіла ця жінка – шокує. Дружина військового, котрий вважається зниклим безвісти, записала кілька відео, в яких звинуватила у корупції керівництво 77-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ, де служив її чоловік. Жінка стверджує, що має докази того, як командири встановили "таксу" буквально на усе, а лозунгом усього цього є: "хочеш жити – плати".

"Маємо підтвердження, коли командири з військових брали по 30-70 тис. грн щомісяця за невихід на бойове завдання. 20 тис. грн – десятиденна відпустка додому. 10 тисяч грн – евакуація з поля бою. "Хочеш жити – плати": так говорять бійцям. 750-1000 грн – один ріжок до автомата. Задумайтеся тільки над цим", – стверджує Тетяна Івчук.

Окрім того, дівчина заявила, що у бригаді розпродують і гуманітарну допомогу.

"Хочу звернути особливу увагу на гуманітарну допомогу. Ми знаємо, що туди неодноразово була доставлена велика кількість гуманітарної допомоги. Але військові її не бачили, або бачили – але дуже малу кількість", – зазначає вона.

Також дівчина заявила, що після розголосу у своїх соцмережах від керівництва бригади їй нібито почали надходити погрози і залякування. Ми зв’язалися з Тетяною Івчук, аби розпитати деталі, адже така історія не може замовчуватися.

Тетяна переконує, що з усіма доказами, які має, вона звернулася до правоохоронних органів, однак нам доказів дівчина не надала, зауваживши, що готова їх показувати лише слідству, тому ми звернулися за коментарем і до ДБР.

Крім цього, ТСН.ua звернувся із запитом до Генерального штабу ЗСУ, однак на момент запису відео відповіді не отримав. Проте зазначимо, що Генштаб ЗСУ має п'ять робочих днів на надання відповіді з дня надходження запиту. А у разі, коли запит стосується надання великого обсягу інформації, або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Тож чекаємо на відповідь, стежимо за розвитком подій і будемо інформувати, коли отримаємо нові дані.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

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