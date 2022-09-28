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"Хочу перемоги України": 10-річна дівчинка з Одещини вдруге віддала ЗСУ 10 тис. грн, які їй подарували волонтери

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"Хочу перемоги України": 10-річна дівчинка з Одещини вдруге віддала ЗСУ 10 тис. грн, які їй подарували волонтери

Фото: ТСН

10-річна Дарина Безугла з Одещини, яка раніше відрізала свою майже метрову косу, щоб допомогти ЗСУ, зробила чергову пожертву на армію.

Дівчинку запросили на екскурсію до Львова, де їй подарували 10 тис. грн, проте Дарина вирішила ці гроші передати на ЗСУ. 

Про це йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Подарунком була дуже здивована і, попри вмовляння волонтерів, одразу наголосила, що віддасть його військовим. Тепер ці гроші стали одними з перших у зборі на позашляховик. Він потрібен бійцям, що відвойовують південні території Україні, бо старий втратили в бою. Потрібно зібрати 300 тисяч гривень. Завдяки грошам Дарини та інших волонтерів уже набралася чверть необхідної суми.

"Коли написала знову хлопцям під Херсоном, вони теж плакали і кажуть, що вражені дітьми. Хоча їм дуже шкода, що маленьким українцям доводиться проходити зараз через такі виклики", - каже керівниця волонтерського центру Інга Кординовська.

Дівчинка каже, що зараз вона мріє лише про перемогу України, а коли це станеться, то тоді назбирає грошей і купить собі щось.

"Я дуже хотіла внести свій вклад у підтримку наших Збройних сил, тому для мене було важливо передати кошти їм. Я і моя родина, як і усі українці, хочемо, аби ЗСУ найшвидше перемогли ворога, і коли буде перемога України, я собі ще назбираю коштів і куплю щось корисне. Слава Україні!" - каже школярка Дарина Безугла.

Нагадаємо, десятирічна Даринка Безугла з Одещини зрізала майже 60 сантиметрів волосся, яке відрощувала понад 4 роки. Заробила десять тисяч гривень і все до копійки віддала волонтерам, аби ті придбали щось корисне для бійців.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
875
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