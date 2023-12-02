“Хочу побачити унітаз, прийняти ванну”: ексвійськовий розповів про критичну нестачу ротацій в Україні

Багато підрозділів та військовослужбовців Збройних сил України, які перебувають на лінії фронту понад року, потребують ротацій. Вони виснажуються морально та фізично. І, як кажуть простими армійськими словами, хочуть побачити унітаз та прийняти ванну.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів військовий оглядач, майор запасу та ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.

“Ми потребуємо ротацій. Це не треба називати словом відпочинок. Військовому потрібно просто привести себе до ладу. Навіть зброю, одяг підігнати, такі дрібниці. Має бути моральний відпочинок. Людина просто хоче поспати ніч без обстрілу. Простими армійськими словами люди кажуть: “Я хочу побачити унітаз”. Це наприклад. Бо всім здається, що там якісь умови інші. У ванній хочеться побути. Хочеться випити каву спокійно, не очікуючи, що зараз щось прилетить”, — розповів Олексій Гетьман.

За його словами, в Україні не вистачає “свіжої” мобілізації, щоб дати можливість тим людям, які воюють вже більше року, привести себе до ладу.

“Ну і звісно не вистачає зброї, не вистачає снарядів, всього не вистачає. Це не критично в тому сенсі, що немає чим воювати. Просто хотілося, щоб було більше. Чогось такого критичного, що його немає і все, це можна сказати лише про літаки. Відчувається, що їх немає. Далекобійної зброї хотілося, щоб було більше”, — каже Олексій Гетьман.

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