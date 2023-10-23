"Хочу побачити, як діти повернуться з фронту": на Волині жінці зробили унікальну операцію у райлікарні

Жінка погодилась на операцію заради синів, які воюють на фронті.

У районній лікарні на Волині вперше зробили унікальну операцію на серці. Ковельські і столичні медики разом встановили 68-річній жінці штучний клапан без розрізу грудної клітини і зупинки серця. Раніше такі складні операції робили лише у Києві.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Тетяни Хомич.

Жінку приїхали підтримати її сини, які воюють

Марії Назарук на Волині у районній лікарні встановили штучний клапан серця. Щоб підтримати матір з фронту повернулись її сини - Алім та Борис. Обоє синів та зяті жінки захищають Україну і саме заради них вона погодилась на цю складну операцію.

Сини Марії Назарук

"Хочу, що закінчилась та проклята війна і бачити, що діти живими повернулись з фронту", - каже Марія Назарук.

Жінка каже, що через проблеми із серцем, вона не могла працювати, бо постійно задихалась. Перед операцією жінка плакала від щастя, що її рідні поруч та підтримують її.

Як проводиться операція

Жінці мають поставити штучний клапан у серці. Медики зі столичного кардіоцентру пояснюють унікальність операції

"Через такий катетер, як олівець за діаметром, всередину завантажується цей клапан і на працюючому серці без апарату штучного кровообігу, він імплантується", - каже завідувач Центру дитячої кардіології та кардіохірургії "Клініка для дорослих" Гліб Ємець.

На столі медики конструюють спеціальний протез. У стислому вигляді він дуже компактний, аби легко пройти по судинах до серця. Уже біля серця конструкція розширюється і починає виконувати ті функції, з яким не справлявся рідний клапан.

Випадок пані Марії складний, кажуть лікарі. Жінка має надмірну вагу і влітку пережила інсульт. Без операції її лік ішов на місяці. Тих, хто потребує втручань на серці без його зупинки - багато, зазначають медики. Насамперед це люди старшого віку.

Марія Назарук

Раніше такі операції робили лише в Києві. На Волині подібне втручання у райлікарні вперше, проте медики сподіваються – не востаннє.

Операція тривала дві години і вона успішна

Операція на серці тривала дві години. Згодом медики повідомляють рідним жінки, що все пройшло успішно. Жителька Волині після того, як опритомніла - одразу подякувала лікарям.

У лікарні жінка буде близько тижня. А потім її відпустять додому, де на прабабусю чекає шестеро дітей. Сини ж знову вирушать на фронт, але вже з легким серцем, адже їхній мамі стало краще.

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Нагадаємо, у Львові вперше в Україні медики провели спліт-трансплантацію печінки. Тобто один орган розділили на двох пацієнтів - однорічного хлопчика і 20-річного юнака.

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