"Ніхто не хоче вмирати за Путіна": експерти розповіли про головну мету обстрілів Росією Донецька та Бєлгорода

Недільні обстріли лікарні імені Калініна в окупованому Донецьку та обстріл російського Бєлгорода свідчить не про створення росіянами додаткового casus belli, а про те, що путінська армія намагається спонукати піти воювати ще більшу кількість населення.

Про це в коментарі для ТСН.ua розповіли військові експерти.

"Там ніхто не хоче вмирати за дурнуваті забаганки Путіна, тому створюється інформаційний привід. Робиться це для того, щоб було більше охочих воювати. Мовляв, дивіться, що робить українська армія – вона вбиває мирних мешканців, вона поцілює по лікарнях, - каже військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов. - Вибачте за мій цинізм, але у нас не так багато артилерійських засобів, щоб їх витрачати на цивільні об’єкти. Важливіше нищити ворожу військову інфраструктуру. Так само і по ситуації в російському Бєлгороді – абсолютно нераціонально використовувати зброю проти цивільних об’єктів, які там є".

Своєю чергою, інший військовий експерт, Петро Черник, на питання про те, чому окупантам вигідно обстрілювати, наприклад, саме лікарню, відповів нам так: "Все дуже просто – самі обстрілюють все, що можуть у себе обстріляти з дуже простою пропагандистською тезою: дивіться, які ці нацисти нелюди. Окупанти дають зрозуміти своєму населенню, що, мовляв, якщо не зорганізуватись навколо "великого лідера", то вони, ці нацисти, підуть на нас. Обстріл лікарні – це ніщо інше, як розлюднення українців. Це підняття на найвищу точку моральної консолідації. Класика пропаганди".

До цього Черник додає: "Тиранічний режим тримається тільки тоді, коли навколо нього є консолідація власного населення. Якщо тиран втрачає віру в себе від свого населення, він втрачає своє життя. Пригадаємо долю Муаммара Каддафі, Саддама Хусейна, Слободана Мілошевича. Останній за загадкових обставин помер в європейській тюрмі. Таких прикладів можно навести дуже багато. Росіяни у стратегічній пастці. Вони не знають, як звідти вийти. Їхня поразка наростає. Вони прекрасно усвідомлюють і найбільше бояться власного внутрішнього бунту. Він поки що малоймовірний, але передумови для цього складаються".

Експерт не виключає, що найближчим часом окупанти обстріляють інші свої цивільні об’єкти. "Вони мусять тримати населення у нескінчених пропагандистських наративах. Пам’ятаємо про три принципи Геббельса: пропаганди має бути дуже багато, вона має бути зрозумілою, простою і вона має бути нескінченою".

Обстріли Донецька та Бєлгорода: що відомо

Вчора, 18 грудня, у тимчасово окупованому Донецьку лунали вибухи. Під обстріли потрапила "Донбас-Арена" та лікарня.

Про це повідомили сепаратистські телеграм-канали та окупаційна "влада" Донецька. Подекуди в Донецьку спалахнули пожежі. В атаках на місто окупанти традиційно звинуватили ЗСУ.

Крім цього, також вчора, 18 грудня, у російському місті Бєлгород, що за 40 км від російсько-українського кордону, знову було чути вибухи. За офіційною версією – працює система протиповітряної оборони. Уламки ракет від російської ППО пошкодили вікна у багатоповерхівках та автомобілі. Російська влада вже встигла повідомити про потерпілих.

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