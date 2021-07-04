Хочуть перетворити Чорне море на російське озеро: чому навчання Sea Breeze дратують Кремль

Росіяни скаженіють від присутності американського есмінця у Чорному морі.

З одеського порту на спільні з українцями навчання виходить есмінець Сполучених Штатів, наразі найпотужніший військовий корабель у Чорному морі. Ця пересувна морська фортеця здатна відбити будь-яку атаку противника. Росія вивела в море весь Чорноморский флот. А навколо есмінця під зоряно-смугастим прапором крутяться кораблі окупантів.

Чому навчання Sea Breeze дратують Кремль, йдеться 4 липня у сюжеті ТСН.Тиждень.

"На борту можемо нести до дев'яноста ракет для ударів по поверхні, ракет "земля-повітря" та торпед вертикального запуску", — розповів Джон Д. Джон, командир USS Ross.

Дівчина за штурвалом бойового корабля — для американців це звичайна річ. У її руках — плавучий арсенал вартістю один мільярд доларів.

"Нічого складного тут немає. Звичайна річ. Я роблю це тринадцять років, і мені це подобається", — зазначає матрос Текора Грей.

Американський есмінець біля кримських берегів: чому навчання Sea Breeze дратують Кремль

На обід є суп, смажені курчата, гірос (це грецька їжа), шпинат, і багато чого іншого. У матроській їдальні вибір, здається, ще більший. І це розкішне гастрономічне розмаїття американське міністерство оборони оцінює лише в десять доларів на бійця. Часом здається, що ти не на військовому кораблі, а на круїзному лайнері, особливо, коли посеред моря, спеки і російської агресії отримуєш морозиво.

Отак, смакуючи морозиво, американські моряки готуються до зустрічі з росіянами, які нещодавно стріляли по курсу британського есмінця біля кримських берегів.

"Опинившись під вогнем, будь-який корабель має право на самозахист. Якщо нас обстріляють, ми будемо захищатись" — запевняє командир USS Ross.

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Росіяни шаленіють від присутності "Росса". Росія вивела в море весь Чорноморский флот у повному складі. А навколо есмінця під зоряно-смугастим прапором крутиться ціла юрба кораблів окупантів.

Звісно, Ross тут не для того, щоби атакувати Росію. Навпаки, він миротворець. Прикриває Україну від російської агресії. Не дає окупантам нахабніти у Чорному морі. Діє точно за планом Sea Breeze — навчитися разом боронитися на суходолі, в морі і в повітрі.

"Чорне море, як і будь-яке море, це міжнародні води, воно не належить якійсь одній країні. Воно належить усім", — наголошує командир есмінця.

Але Росія, схоже, так не думає. Ми проходимо поруч із газовидобувними платформами, по-піратському вкраденими в України Росією. Саме тут російські сторожовики майже наздоганяють нас. Але ось і те, що легко було передбачити. З боку окупованого Криму в небі на американським кораблем з’являються російські бомбардувальники "Су-24М".

Відстань — менше двох кілометрів. А це вже серйозно. Два бомбардувальника майже над водою кілька разів проходять паралельно з "Россом" і зникають у напрямку Криму.

Поки російські літаки нервово кружляють біля "Росса", американські моряки спокійно собі вишиковуються в чергу до корабельної крамниці, стрижуться в кріслі у перукаря та качаються на тренажерах. Кожен сантиметр вільного простору всередині бойового корабля — на вагу золота. Але в нафаршироване зброєю черево есмінця вдалося вдало втиснути навіть два спортзали.

Саме цим західна військова стратегія відрізняється від того, як воює Росія, — людина дорожча за залізо. Навіть те, яке коштує мільярд доларів.

І ось, почалося. Група кораблів Sea Breeze наближається до окупованого Криму. Росіяни вимагають змінити курс. Вимога адресована не великому американському есмінцю, а маленькому болгарському корвету — одному з трьох кораблів, які йдуть разом з американцями.

Росіяни замовкли. Їхній сторожовик, як прив’язаний кружляє поруч з американським велетнем. І тут над нами пролітають два бомбардувальники Су-24. Але цього разу — наші, українські. Також у ролі нападника за легендою навчань — український бронекатер. Він хоробро підходить ближче до російського корабля. Ракетний арсенал "Росса" миттєво знаходить повітряну і морську цілі. Завдання маневрів виконано. Можна повертатися до Одеси.

Наш противник, який спостерігав за нами, це теж оцінив. Саме тому він робить усе, аби встигнути перетворити Чорне море на російське озеро до того, як модернізується та підніме голову український флот.

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