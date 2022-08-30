Хочуть тиснути по всіх фронтах: військовий експерт - про те, чи захоплять росіяни Донеччину та Харків

Проте у них вже недостатньо сил, щоб окупувати Харків чи Донецьку область.

Про це в етері ТСН сказав військовий експерт, голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан.

"Нашим ЗСУ вдалось спровокувати росіян і виманити їхні основні резерви зі східного напрямку - Харківської та Бєлгородської областей, знімали угрупування також з Донецького напрямку та перекидали на Херсонський та Запорізький напрямки. Це означає, що резервів для того, щоб вони повноцінно захопили Донецьку область вже немає. Резервів, щоб вони атакували та штурмували Харків - також немає", - сказав Кузан.

Військовий експерт наголосив, що росіяни не жаліють своїх військових та кидають їх на смерть.

"Росіяни не жаліють своїх бійців: вони посилають на забій мобілізованих із Донецької області, тюремників із "Вагнера". Тобто у них є указ тиснути по всіх фронтах. Але для того, щоб кардинально змінити ситуацію та захопити наші основні міста, а вони досі тримаються за лінію Соледар-Бахмут, але перейти цю лінію оборони вони не можуть. Тобто захопити якесь село, просунутись на кілометр-півтора - вони це роблять та звітують про неймовірні успіхи, але це не змінює ситуації на фронті", - пояснив військовий експерт.

Нагадаємо, у ЗСУ розповіли про ліквідованих росіян та знищену ворожу техніку.

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