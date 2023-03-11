Хочуть забрати сім’ї з усього світу: як склалася доля песика із Львівщини, який тулився на ліжку загиблих господарів

За собаку, яка на руїнах будинку чекала господарів, убитих російською ракетою, переживала вся країна. Дві родини загинули під час останнього масованого обстрілу України. Фото Ельзи, яка лежала на залишках дому, облетіло всі соцмережі, йдеться в ТСН.

Волонтерка Юля побачила собаку у Мережі і поїхала у постраждале село. На руїнах, де впав ворожий снаряд побачила ще двох вівчарок. Вони жили у будинку навпроти, який поховав під уламками ще одне подружжя. Юля без роздумів, вирішила забрати усіх трьох осиротілих собак.

Двох вівчарок волонтери вже перевезли у Тернопіль, а маленьку Ельза поки лікується у Львові. Вона теж постраждала від російської ракети, кажуть ветеринари, але загрози для її життя немає. “По внутрішніх органах все добре, є запальний процес, в неї тут на шиї є рана. Від удару якось її відкинуло, казали, шо тут вп'явся ланцюг”, - розповідає ветеринар Назар Кашляк.

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А ще травмовані лапа та око, але попри страшний удар - обійшлося без контузії та без переломів. “Що є досить дивним, удар напевно був дуже потужний, вона є вся в порохах, ми поки з цим нічого не робимо, є свіжі рани, які не можна мочити”, - пояснює ветеринар.

Забрати Ельзу в родину вже зголосилися кілька десятків людей і не тільки з України, кажуть волонтери. “Телефонували люди з усього світу : Франція, Нідерланди, Польща”, - розповідає Юлія.

Але знайомство з новою родиною відбудеться лише після того як Ельза повністю одужає. Вівчаркам у Тернополі теж сподіваються знайти нових господарів, але віддаватимуть їх лише парою, щоб не допустити ще одної розлуки.

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