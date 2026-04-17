Годують понад сотню тварин: літнє подружжя, яке виїхало із пекла війни на Донбасі, потребує допомоги

Наталя та Сергій Тимошенки / © ТСН.ua

Родина зоозахисників Наталії та Сергія Тимошенків, вже двічі переселенців, які були змушені тікати від війни, знову потребують допомоги. Подружжя має домашній притулок і сьогодні опікується понад 100 тваринами.

У Сергія важка форма діабету — йому ампутували частину стопи, а рана досі не загоюється. Родині потрібні кошти на лікування, ремонт житла та щоб прогодувати кішок і собак.

Про складну ситуацію жінка розповіла у коментарі ТСН.ua.

До 2014 року родина мешкала у Донецьку та організувала притулок для тварин просто у себе вдома, однак через російське вторгнення і окупацію Тимошенки були змушені переїхати до села Журавка неподалік Авдіївки, де облаштували новий притулок. Але 2024 року через повномасштабну війну подружжя знову у відчаї шукало місце для порятунку. Зараз вони мешкають у Вінницькій області — небайдужі українці зібрали кошти їм на домівку.

За словами Наталії, проблеми зі здоров’ям у чоловіка почалися давно. Ще 2015 року він переніс інфаркт, після чого медики виявили у нього важку форму діабету. Згодом стан погіршувався, розвинулися серйозні ураження судин і почалися проблеми з ногами.

Родина опікується понад 100 тваринами / Фото: Natalia Timoshenko

«У Сергія був інфаркт у 2015 році, після цього у нього, а може і раніше діабет був, ми якось ніколи не перевіряли нічого. А потім виявилося, що у нього важкий діабет. Він же інвалід вже за ці роки, інвалід другої групи», — розповіла Наталія.

Зрештою хвороба призвела до тяжких ускладнень. Спочатку чоловікові ампутували кілька пальців на нозі, а згодом через гангрену та остеомієліт довелося видалити частину стопи.

Сергій перебуває у лікарні / Фото: Natalia Timoshenko

«І ось його направили до центру цього у Вінницю, там відрізали йому стопу. Багато відрізали, не знаю скільки сантиметрів, але багато. Ну і виписали його через два тижні, як по регламенту. Сказали, більше не можемо тримати», — сказала жінка.

Нині Сергій проходить лікування в іншій лікарні, однак медики не дають оптимістичних прогнозів. Рана залишається відкритою, і існує ризик подальшої ампутації.

«Я боюсь, що йому доведеться далі шматок, ну, вище коліна відрізати. Це взагалі буде для нас жах, не знаю. Так ще на п’ятці він зможе якось ходити потім. А якщо так відріжуть, це для нас зовсім важко буде. Це смерть вже для нас буде просто», — поділилася ТСН.ua Наталія.

На лікування йде багато коштів / Фото: Natalia Timoshenko

Ситуацію ускладнюють важкі умови проживання. Подружжя живе у старому будинку без належного опалення, де холодно і сиро. За словами жінки, це також негативно впливає на стан чоловіка.

«У нього в кімнаті немає опалення, буржуйку нам прислали волонтери. Труби я дві купила, а три ще треба не змогла, щоб опалення зробити. І в нього дуже холодно, умови проживання, скажімо, жахливі. Це ж, звісно, на його стан впливає», — пояснила вона.

Будинок родини Тимошенків / Фото: Natalia Timoshenko

Будинок потребує ремонту / Фото: Natalia Timoshenko

Попри всі труднощі, родина продовжує доглядати за великою кількістю тварин. Наразі у їхньому притулку живуть понад сто собак і котів, більшість із яких — старі або врятовані з прифронтових регіонів.

«Зараз сто дві твариночки у нас. У нас половина кішок, половину собак», — сказала ТСН.ua Наталія.

Котики / Фото: Natalia Timoshenko

Найбільшою проблемою для волонтерів залишається забезпечення тварин їжею. За словами жінки, через фінансові труднощі їм дедалі складніше купувати навіть базові продукти.

«Мені треба печінку, мені треба крупу купити, мені вермішель треба купити кішкам. Я вже не кажу про сухий корм, це взагалі ніхто не допомагає зараз. Дуже складно стало, у людей видно таке становище», — розповіла вона.

Наталя і її собаки / Фото: Natalia Timoshenko

Також, за словами Наталії, на стан здоров’я Сергія негативно впливає нестача повноцінного харчування. Через мізерні доходи родина змушена економити навіть на найнеобхіднішому.

«Ну і звісно, з Сергієм стан усугубляє харчування, ми отримуємо пенсії, по 2 565. Після моїх ліків та оплати комунальних, на їжу нормальну не вистачає. Сергій їсть що є, про дієту мови немає», — сказала вона ТСН.ua.

Сергій перебуває у лікарні / Фото: Natalia Timoshenko

Окрім корму, родина також потребує наповнювач для котячих туалетів, ліки для Сергія та кошти на ремонт житла — зокрема на підлогу, опалення та боротьбу з пліснявою і блохами, які живуть в підлозі.

«Ну, гроші, звісно, потрібні. Нам дуже лінолеум потрібен. У мене кімната, стіни всі в чорній плісняві. Весь час мию, мию. Нема там опалення, холодна кімната», — додала ТСН.ua жінка.

Тварини, якими опікується родина / Фото: Natalia Timoshenko

Подружжя приймає будь-яку допомогу — фінансову або у вигляді продуктів для тварин. Найбільше наразі потрібні котячий корм, крупи, макарони, м’ясо та наповнювач для туалетів.

На випадок, якщо хтось захоче надіслати допомогу поштою, Наталія залишила адресу для відправлень:

Отримувач: Тимошенко Наталія

Телефон: 050 887 73 98

Адреса: Вінницька область, село Бджильна

Відділення: Нова пошта №1

Наталія каже, що попри складні обставини вони не можуть залишити своїх підопічних, адже більшість із них — це врятовані тварини, які вже не мають іншого дому.