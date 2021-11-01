Холодна зброя та заручники: у середмісті Херсона розгорнувся справжній гостросюжетний "бойовик"

Нині чоловік у СІЗО, чому брав заручниць і чого домагався - пояснити так і не зміг.

У середмісті Херсона чоловік з ножем увірвався до торговельно-розважального центру. Спочатку узяв одну заручницю, згодом - іншу.

Про те, чого вимагав та чи вдалося вгамувати нападника- 1 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Свідки кажуть: посеред дня чоловік увірвався у торговельно-розважальний центр. Попрямував у кав'ярню і там накинувся із ножем на барменку, вимагав в неї повернути неіснуючий борг. Переляканій жінці вдалось натиснути тривожну кнопку. Чоловік хутко чкурнув у сусідню крамницю. Там у заручники узяв касирку. Чого хотів- каже вона- так і не зрозуміла.

Поліція прибула за лічені хвилини. Щойно побачив копів, нападник приставив жінці до горла ножа і пригрозив вбити, якщо його не відпустять.

Копи намагалися вмовити чоловіка відпустити жінку. Вмовляла його і барменка, яка першою постраждала від нападу чоловіка. Навіть пропонувала у заручники знову взяти її- бо у касирки вдома двоє маленьких дітей. Копи тим часом вели з нападником перемовини, які тривали понад 10 хвилин.

Вмовити нападника прибрати ножа- копи так і не змогли. Але відволікли його: і заручниця змогла вислизнути з його рук. У лічені секунди чоловіка пов'язали.

Новини Херсона: чоловік з ножем увірвався до ТРЦ і тримав заручниць – спочатку одну, потім іншу

"Це 30-річний наркозалежний безробітний місцевий мешканець, жінки 26 та 39 років не отримали поранень, їхньому життю нічого не загрожує", - зазначив в.о. керівника поліції Херсонщини Руслан Осипенко.

Нині чоловік у СІЗО, чому брав заручниць і чого домагався - пояснити так і не зміг. Його кров узяли на аналіз, копи кажуть, схоже на те, що він був під дією наркотичних речовин. За статтями захоплення заручників та хуліганство йому загрожує 15 років за гратами.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання