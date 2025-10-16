«Голого загрузили в бусик та запитали, що я запропоную»: нові подробиці скандалу з військовими на Тернопільщині

Затримання військових, які підозрюються у викраденні та катуванні чоловіків на заході України. / © ТСН

Стали відомі подробиці резонансного затримання військовослужбовців на Тернопільщині, які, за офіційними даними поліції, незаконно позбавляли волі цивільних та військовослужбовців, яких зустрічали на вулицях.



Як розповіли ТСН.ua джерела у правоохоронних органах, за наявною інформацією, яка наразі додатково перевіряється, підозрювані у катуваннях військовослужбовці мали виконувати заходи оповіщення.



«Це точно були не представники ТЦК. Підозрювані діяли під приводом мобілізації, попереднім їхнім мотивом було незаконне збагачення. На питання про те, чому військовослужбовці інших формувань діяли під приводом проведення мобілізації — однозначної відповіді немає. Наприклад, ми не бачили якогось документа, яким цих військовослужбовців хтось уповноважив проводити мобілізацію. Не виключаємо, що він існує, але є таємним у нинішніх умовах», — розповіли нам джерела у Силах оборони.

У поліції Тернопільської області заявили, що у діях підозрюваних мали місце випадки особливої жорстокості.



«Мешканця Тернополя, застосовуючи сльозогінний газ, силоміць заштовхали у мікроавтобус і вивезли за місто. Там його роздягнули, облили легкозаймистою речовиною та змусили бігти перед авто. Згодом побили та утримували впродовж трьох днів у нелюдських умовах», — повідомив відділ комунікацій ГУНП в Тернопільській області.



Та додав: «Наразі слідчі поліції оголосили сімом фігурантам підозри за ч. 2 ст. 127 (катування), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 4 ст. 187 (розбій) та ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України».

Затримання одного з підозрюваних. Фото: Національна поліція України.

Поліція також оприлюднила відео, на якому один з потерпілих, якого підозрювані змушували роздягнутися, розповів: «Один з них достав пістолет і вистрілив біля моєї руки. Мене голого загрузили в бусик та повезли. Запитували, чи можу я їм щось запропонувати, чи хочу бачити дружину та дітей».

Спецназівці поліції провели операцію, під час якої затримали декількох підозрюваних. Фото: Нацполіція України.

У поліції офіційно не називають підрозділ, представники якого підозрюються у цих злочинах.



Водночас вчора на офіційній сторінці Третьої штурмової бригади з’явилось таке повідомлення:



«Підрозділ ознайомлений із повідомленням Національної поліції про затримання низки осіб на Тернопільщині, які начебто є бійцями Третьої штурмової. Бригада відкрита до співпраці з правоохоронними органами і очікує на обʼєктивне розслідування обставин, зазначених у заяві Національної поліції України. Третя штурмова — один з підрозділів із найнижчим рівнем злочинності серед військових. Бригада засуджує насильство проти цивільних осіб і сприятиме притягненню до відповідальності кожного, хто вчинив протиправні дії».

