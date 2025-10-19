Головні новини неділі: заяви Зеленського і Трампа після переговорів, пограбування Лувру, заблоковані шахтарі

Головні новини дня / © ТСН

Неділя, 19 жовтня, позначилася гучними заявами та інсайдерською інформацією про перемовини Зеленського і Трампа, заблокуванням майже 200 шахтарів під землею після ударів росіян, відновленням боїв між Ізраїлем та ХАМАСом.

ЗАЯВИ ЗЕЛЕНСЬКОГО І ТРАМПА

На зустрічі у Вашингтоні у п’ятницю, 17 жовтня, президент США Дональд Трамп нібито закликав Володимира Зеленського прийняти умови Путіна, інакше Росія його «знищить». Трамп також нібито вимагав від Зеленського віддати Путіну весь Донбас.

НОВІ БОЇ МІЖ ІЗРАЇЛЕМ ТА ХАМАСОМ

Недовго тривало перемир’я між Ізраїлем та ХАМАСом, яке так хвалив Трамп. Унаслідок недільних боїв Ізраїль сьогодні вбив 33 людини в Газі. Натомість Ізраїль повідомив про загибель двох солдатів, які були там вбиті під час атаки бойовиків.

ЗАБЛОКОВАНІ ПІД ЗЕМЛЕЮ ШАХТАРІ

У неділю росіяни вдарили дронами по шахті на Дніпропетровщині. Через це заблокованими під землею опинилися майже 200 гірників, яких згодом удалося живими підняти на поверхню.

ПОГРАБУВАННЯ ЛУВРУ

Уранці 19 жовтня невідомі пограбували Лувр — один із найвідоміших музеїв світу, що розташований у Парижі. Злодіям вдалося викрасти дев’ять предметів з колекції коштовностей Наполеона та імператриці: намисто, брошку, діадему. Цими коштовностями користувалися Наполеон та французьку монархи.

ПОМЕРЛА СИМВОЛ НЕЗЛАМНОСТІ

Померла Лідія Степанівна, яка торік у квітні у віці 98 років пройшла пішки понад десять кілометрів з окупованого Очеретиного на Донеччині, аби вибратися з російської окупації та потрапити на підконтрольну Україні територію.

ЗАПОВІТ ФІЛАРЕТА

Очільник Української православної церкви Київського патріархату Філарет заборонив ієрархам ПЦУ відспівувати його та закликав об’єднати українське православ’я без впливу Москви.

ЗНОВУ БЕЗ СВІТЛА

У понеділок, 20 жовтня, електроенергію дадуть не всім. Таке попередження «Укренерго». Від 06:00 до 22:00 будуть застосовані графіки обмеження потужності для промислових споживачів.