Головний удар Росії за 4 роки: чому з’явилась «дірка» під час обстрілу Києва

Військовий експерт Владислав Селезньов пояснив причини влучання по Кабміну

Ракетно-дроновий удар Росії по Києву проти ночі 7 вересня став першим від початку повномасштабного вторгнення, коли у столиці загинули не тільки люди, а й відбулось влучання у будівлю найвищого органу виконавчої влади України — Кабміну. Протягом останніх двох років ракети та дрони влучали у будівлі, які знаходились за лічені сотні метрів від Міністерства оборони та Офісу президента України, але все ж таки приміщення цих відомств не зазнавали руйнувань. Зараз ситуація змінилась.

Свою думку щодо ураження будівлі Кабміну висловив офіцер ЗСУ, спеціаліст із аеророзвідки Юрій Касьянов.

«Ось тільки не треба переможних реляцій — мовляв, летіли 805 «Шахедів», а ми майже всі збили (747). Якби це було так, то звідки стільки пожеж, зруйнованих житлових будинків, уражених військових об’єктів (а вони є — всім відомо)», — написав Касьянов на своїй сторінці у соцмережі.

Та додав: «Якщо ППО так активно знищує шахеди, то чому це робить над Києвом та іншими містами України, чому не в полі, не на всьому протязі від кордону/ЛБЗ до місця попадання?… Мені заперечать, що так — знищують, знищують багато, а ось ці, мовляв, пролетіли, просочилися… А чи не багато просочилося? — Палаюча будівля Кабміну на Грушевського — це ще не привід, щоб задуматися? Або вже занадто пізно?..»

Прем’єрка Юлія Свириденко показала наслідки атаки. Фото: сторінка Ю.Свириденко у соцмережі / © Facebook-сторінка Юлії Свириденко

Наслідки атаки по будівлі Кабміну. Фото: ГУ ДСНС в м.Києві

Росія «причавила» ППО Києва?

Своєю чергою, колишній речник Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов в коментарі для ТСН.ua висловив думку про те, що на його погляд, наслідки атаки стали такими не через «дірку у ППО столиці», а, ймовірно, через те, що російська армія цього разу «причавила» систему протиповітряного захисту центра Києва.

«Я вважаю, що казати про «дірку» не зовсім корректно. Про що варто говорити, так це те, що росіяни значно масштабували кількість дронів, які вони використали під час цієї атаки. За рахунок збільшення чисельності, Росія спромоглася «причавити» наші системи ППО і досягти визначених результатів. Є певна межа бойової роботи наших систем. Якщо ворог застосовує більше дронів, то виникають «дірки» у нашій обороні. На те ж перезаряджання після використання боєприпасу потрібен час», — каже колишній речник Генштаба ЗСУ.

На питання про те, чи зробить Україна висновки після сьогоднішньої рекордної атаки, Селезньов відповів так: «Було 4 масштабних атаки фактично за останні два тижні. Думаю, що окупанти використовують те, що накопичили протягом серпня, коли здійснювали не масовані атаки. Тобто запас у них ще є. Нам треба працювати по об’єктах, де виробляються ці дрони та звідки вони запускаються. Влучання в урядовий квартал — це чіткий сигнал з боку Путіна світовій спільноті про те, що розмовляти, вмовляти, переконувати його не варто. Є єдиний дієвий аргумент — це сила української зброї, українського війська. Інших варіантів немає. Якщо і далі займатися порожніми балачками, то Росія і далі продовжуватиме атакувати Україну. Потрібно засвоїти урок про те, що непокаране зло кратно множиться».

