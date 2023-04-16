Хореограф прийшов до вихованців на милицях після поранення в Бахмуті і розчулив Мережу

Тільки-но повернувся з Бахмута і пішов на танці. Відео, як хореограф, що воював на передовій, зустрічається зі своїми вихованцями, облетіло Мережу. Професійний танцівник Віталій Правдін іще чотири роки тому заснував свою хореографічну школу, але торік 24 лютого пішов добровольцем на фронт. Утім, навіть в окопах складав розклади занять і подбав про викладачів на заміну, йдеться в ТСН.

В мирному житті хореограф Віталій Правдін, а нині військовий на псевдо «Танцор», уперше за рік побачився з учнями лише днями. “Ми дуже боялись за нього. Хвилювались усі. Ми сумували дуже сильно. Він найкращий тренер в світі”, - кажуть вихованці.

Віталій відкрив школу танців ще чотири роки тому, викладав хіп-хоп та акробатику. Великі задуми зіпсував ворог - 24 лютого хореограф пішов добровольцем на фронт. “Всі відмовляли. Не хотіли, щоб я йшов. Довелося навіть трохи приховати, що я пішов до армії, сказав, що я волонтерити пішов. А там уже за тижні 2 мама дізналася”, - розповідає Віталій.

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Під час оборони Харкова став гранатометником, звільняв регіон від окупантів, згодом- воював у Бахмуті. Там отримав поранення в ногу. “До цього все, що ми проходили - штурми, обстріли... порівняно з Бахмутом - це не проходить. Там інший світ - цілий день бої, обстріли. Добами обстріли. Бої можуть тривати теж годинами”, - розповідає він.

Нині лікується у харківському шпиталі, а коли лікарі відпускають, то їде до своїх учнів.

Заняття у школі відновились лише два місяці тому. Віталій запросив нових тренерів, у перервах між боями складав графіки занять. Навіть в окопах долучався до викладання.” “Включав відео-чат у телеграмі. І ми з відео проводили тренування. Ну, тобто тренера проводили тренування, а я по відео переглядав”, - розповідає боєць.

За чотири роки ці діти стали переможцями обласних та всеукраїнських змагань, виступали за кордоном. Нині готуються до танцювального фестивалю у Харкові. Поки Віталій відновлюватиметься після поранення - допомагатиме учням у підготовці. Переконаний, що це найкраща психологічна реабілітація після пекла у Бахмуті.

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