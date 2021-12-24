"Хороші" дороги більше не викликають насмішок: президент та урядовці підбили підсумки "Великого будівництва"

За 10 років - від 2009 до 2019 - в Україні збудували 10 тисяч кілометрів нових шляхів.

Президент та урядовці підбили підсумки програми "Велике будівництво". За два роки існування завдяки їй Україна отримала майже 14 тисяч кілометрів нових шляхів, а це майже 40% доріг державного значення, і майже пів тисячі мостів та переходів.

Детальніше про результати – у сюжеті ТСН.19:30.

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За словами Зеленського, за 10 років - від 2009 до 2019 - в Україні збудували 10 тисяч кілометрів нових шляхів. Майже з такою швидкістю дороги руйнувались. Втім, за останні два роки, твердить Зеленський, Україна змогла побороти стереотип, що в країні не може бути хороших доріг.

Окрім самих шляхів, відремонтували чи звели понад 500 мостових переходів та мостів. Вдалося оживити навіть довгобуди. Запорізький міст почали будувати ще 2004 року, але до масштабних робіт справа дійшла лише торік. А вже в січні 2022 року, планується, там нарешті запустять автомобільний рік.

Президент та урядовці підбили підсумки програми "Велике будівництво" | Новини України

За 2021 рік, додають в "Укравтодорі", майже повністю завершили проєкт "Дорога єдності". Трасу М-30, яка з'єднала Схід та Захід Країни. Також за 90 днів звели новий шлях у напрямку Молдови. Такий же темп обіцяють тримати і 2022-ого. На шляхи та мости заклали 140 мільярдів гривень.

Міністр інфраструктури України повідомив, їхній фокус на 2022 рік буде Південь України, саме на Одеську, Миколаївську та Херсонську області. Навколо столиці, в свою чергу, нарешті почнуть будувати об'їзну дорогу. Це дозволить розвантажити місто та зменшити затори, від яких Київ щороку все більше потерпає.

Втім, окрім державних інвестицій чи проектів, на кошти міжнародних партнерів уже наступного року в Україні може розпочатися і будівництво першого платного автобану. За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, йдеться про автобан Краковець-Броди-Рівне. Концесійний проєкт, який має стартувати 2022 року, стане наступним кроком для країни, за словами Шмигаля, "дасть розвиток не тільки інфраструктурному, а й туристичному потенціалу".

Окремо, додає президент, подбають і про пункти пропуску на українських кордонах. Зазвичай на європейському напрямках збираються величезні черги, сама система пропуску застаріла, а пункти мало нагадують європейські. Тому чимало із них обіцяють перебудувати і впровадити систему електронних черг.

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