“Хотіла бути гарною”: у Кривому Розі померла 22-річна дівчина після пластичної операції, родичі звинувачують хірурга

У Кривому Розі в міській клінічній лікарні №2 померла 22-річна Аліна Мухіна після операції зі збільшення грудей. Операцію проводив хірург Яков Яковіді. Родичі померлої звинувачують його в смерті дівчини, сам лікар свою провину заперечує. Він вважає, що не допустив ніяких порушень. Тим часом поліція відкрила кримінальне провадження.

Сестра загиблої, Дар’я Мухіна, розповіла сайту ТСН.ua, що Аліна обрала пластичного хірурга за порадою подруги, яка робила в нього таку ж операцію.

“Вона настроїлася, давно хотіла цю операцію… Хотіла бути гарною”, – каже жінка.

Операція коштувала три тисячі євро

Прооперували Аліну 13 червня. Мамопластика коштувала три тисячі євро. За словами сестри померлої, хірург працює в двох клініках: міській “тисячці”, як називають її місцеві, та приватній.

“Якщо робиш груди в “тисячці”, це коштує 3 000 євро. Якщо в “М*******” – 3 200 євро. Йому (хірургу – Ред.) ставили питання, яку клініку краще обрати. Він каже, що різниця лише в стінах. Приватна та міська клініка. Казав, що сама апаратура краще в “тисячці”, вони й погодилися бути там”, – розповіла Дар’я Мухіна.

Вона стверджує, що за операцію лікарю сплатили гроші готівкою у валюті. Хірург, за словами сестри померлої, сказав, що займається “благодійністю”. У 3 000 євро нібито входила лише вартість імплантів.

“Як він каже, він займається благодійністю. Цю ціну, що ми оплачуємо, це ціна самих імплантів. А він уже, що в подальшому робить, це все благодійність”, – каже Дар’я Мухіна.

Дівчина скаржилася на біль

Сестра розповідає, що Аліну виписали додому на наступний день після операції. Їй було важко, але подруги заспокоювали – після третього дня стан покращується. Лікар також телефоном запевнив, що хвилюватися зараз не варто, стверджує жінка.

“В суботу я особисто з нею бачилася. Вона пила купу таблеток, які він їй виписав. І дівчина молода, активна, ледве ходить, ледве рухається, в неї болять груди. Вона йому казала, що в неї болить ліва грудь. Вона її взагалі не відчувала. І збоку, вона мені показувала, вона в неї боліла. Потім вона дала мені доторкнутися. По перше, вона була дуже гаряча, і я відчувала ніби щось всередині є. Якщо в іншій я торкалася, нічого не було, то тут почалося як новоутворення”, – каже Дар’я Мухіна.

У лікарні вже не могла ходити

Тоді, за словами сестри померлої, Аліна знову зв’язалася з хірургом та в суботу, 17 червня, поїхала до лікарні. Мама була присутня та наполягала зробити донці УЗД, стверджує Дар’я Мухіна, але лікар сказав приїхати в понеділок.

“У лікарні вона ледве доходить до входу сама. Він (Яков Яковіді – Ред.) вже пішов за каталкою, завозив її до палати”, – стверджує сестра.

За її словами, лікар повідомив маму, що зробить Аліні дренаж – невеликий розріз, щоб виводити рідину. Але дівчині провели ще одну операцію під загальним наркозом.

“Дістає імплант, промиває і знову вставляє. І каже це мамі вже по факту”, – каже Дар’я Мухіна.

Наступного дня лікар викликав завідувачку відділенням, а вона – реаніматолога, розповідає Дар’я Мухіна. Дівчину одразу перевели до реанімації.

“Там їй роблять всі аналізи, у неї дуже низький тиск. Почали відмовляти органи. Печінка не працювала, нирки, легені, тахікардія почалася. І вони вирішують її ввести в медикаментозний сон для того, щоб зупинити цей процес погіршення”, – каже сестра.

Аліні провели вже третю операцію – дістали імпланти, але було запізно, стверджує Дар’я Мухіна. Аліна померла ввечері 22 червня.

Родичі звинувачують хірурга

Сестра Аліни стверджує, що перед операцією дівчина здавала всі аналізи та була здорова, протипоказань до втручання не було. За її словами, у попередньому висновку судово-медичного експерта йдеться, що смерть настала через отруєння організму медичними препаратами. Утім, каже, що варто дочекатися результатів аналізів, які будуть готові за кілька тижнів.

“Я вважаю, що в неї було зараження крові, це дало ускладнення на органи, сепсис. Зупинити процес вже не могли. У неї під час розтину не було печінки. У 22-річної дівчинки, яка здавала всі аналізи, взагалі не було печінки. Як так може бути?” – каже Дар’я Мухіна.

Батько загиблої написав заяву до поліції, правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Що кажуть в лікарні

У Криворізькій міській клінічній лікарні №2 відповіли ТСН.ua, що зараз триває розслідування, відкрите кримінальне провадження, тому коментувати журналістам вони нічого не можуть.

Хірург вважає, що його провини немає

Хірург Яков Яковіді, якій проводив Аліні Мухіній операцію, вважає, що його провини в смерті дівчини немає. Про це він сказав у коментарі ТСН.ua.

Лікар пояснив, що не може розповідати деталей через лікарську таємницю, крім того, триває слідство. Він зазначив, що не бачив результатів судово-медичної експертизи, вона ще триває.

“Я вважаю, що при наданні медичної допомоги я не допустив ніяких порушень. Є питання лікарняної таємниці, є питання слідства. Зараз не коректно коментувати дану ситуацію до закінчення досудового слідства. Я не маю результатів судово-медичної експертизи. Причину смерті я вам сказати не можу. Досудове слідство зараз йде, судово-медична експертиза теж не закінчена. Вона попередня є, наскільки я знаю, я її не бачив. Моя думка, що там немає моєї провини, але можливо… як слідство, для того йде”, – прокоментував Яков Яковіді сайту ТСН.ua.

Він підтвердив, що працює у міській та приватній клініках. За його словами, він оперує поранених, проводить пластичні та загальнохірургічні операції. На сайті Яковіді йдеться, що він має досвід роботи хірургом понад 10 років і є членом асоціації пластичних хірургів України.

За словами Яковіді, перед операцією Аліна Мухіна підписувала згоду на операцію та лікування – стандартну форму Міністерства охорони здоров’я. Утім, сестра померлої стверджує ТСН.ua, що в родичів на руках немає цих документів.

На питання стосовно оплати операції готівкою в валюті хірург відповів, що “була проплата за імпланти і все, чеки всі є”.

“Зараз коментувати і з професійної точки зору і з судової точки зору, як я можу”, – додав Яков Яковіді.

Досудове слідство у справі триває.

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