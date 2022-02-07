Хотіла купити їжу: на Львівщині через 200 грн арештували матір двох дітей

Хотіла купити їжу: на Львівщині через 200 грн арештували матір двох дітей

Жінка провину визнала та розкаялась.

У м. Ходорів Львівської області мати двох дітей вкрала у пенсіонера 200 грн, щоб купити харчі. За це її арештували на п'ять днів.

Про це йдеться у постанові Жидачівського районного суду Львівської області, повідомляє ТСН.ua.

Інцидент стався 18 січня 2022 року. Чоловік попросив жінку зняти його пенсію з банкомату. Тоді вона переказала собі 200 грн, віддавши чоловіку 2500 грн.

На суді підозрювана провину визнала та розкаялась. Вона повідомила, що гроші їй були потрібні для того, щоб купити продукти.

Суд визнав жінку винною за ч. 1 ст. 51 КУпАП. Її арештували на 5 днів. Також мати двох дітей повинна сплатити 496 грн 20 коп. судового збору.

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