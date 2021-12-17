Хотіла потішити себе і дитину: у Запоріжжі жінка обікрала супермаркет через сварку з чоловіком

Хотіла потішити себе і дитину: у Запоріжжі жінка обікрала супермаркет через сварку з чоловіком

Жінці присудили 120 годин громадських робіт.

У Запоріжжі засудили матір неповнолітньої дитини, бо вона вкрала у супермаркеті солодощі та іграшки, щоб потішити себе та свою дитину після сварки із чоловіком.

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Про це йдеться у вироку Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 15 грудня, повідомляє ТСН.ua.

Жінка в суді заявила, що вона складала товар у свою сумку, бо так завжди робить на ринку

Як йдеться у вироку суду, жінка вкрала у супермаркеті кілька дитячих іграшок, 4 плитки шоколаду, жувальні цукерки та рибу. Загалом підозрювана поцупила товару на 748 грн.

На суді жінка своєї провини не визнала. Вона пояснила, що в травні 2019 року посварилась з чоловіком, свідком цього була її тоді ще 4-річна донька. А тому підозрювана хотіла потішити себе та дитину і пішла до супермаркету. Вона запевняла, що просто забула заплатити за товар, проте була готова це зробити, але охорона закладу її затримала та нібито провела обшук з порушенням закону. Жінка додала, що рідко буває у супермаркетах, частіше скуповується на ринках, а тому "автоматично" поклала товар до сумки, як це буває на ринках.

Слова підозрюваної спростували свідки

Проте працівниця супермаркету все заперечила. Вона повідомила, що була свідком інциденту. Те, що жінка крала товар у супермаркеті зафіксували камери спостереження. Тоді охорона затримала підозрювану та в присутності свідків і поліції у неї вилучили вкрадене. Тоді підозрювана своїх дій ніяк не пояснила. Ці слова підтвердив і поліцейський та записи камер спостереження.

Вирок суду

А тому суд визнав жінку винною за ч.2 ст.15 і ч.1 ст.185 КК України. Жінці присудили 120 годин громадських робіт.

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